Contexto lagunero

La gente de todo el mundo está llegando a un punto de ruptura. Ya han tenido suficiente confinamiento, trabajo a distancia, negocios cerrados, escuelas cerradas, aislamiento. Sienten que ya basta de todo. Cuando confiesan que ya no pueden seguir así, algunos rompen en lágrimas. Meses de estar atrapados debido a la pandemia, muy limitados en la exposición a amigos y familiares, haciendo malabares con responsabilidades en el hogar y en el trabajo, lidiando con frustración, ira y agotamiento.

Ante esto, puede ser muy tentador darse por vencido, aventar la toalla. Pero hay otra opción: luchar contra estos sentimientos y motivarse a sí mismo, no solo para pasar este tiempo y soportar, sino también prosperar en estas condiciones. La solución es posible, aunque no es fácil. "Cómo el viejo decía, si las cosas que vale la pena hacerse fueran fáciles, cualquiera las haría". Siente tu ira y libérala de manera saludable, pregúntate qué cambios puedes hacer en tu situación, cuida de ti mismo física y mentalmente y apoya a otras personas en la medida de lo posible.

Si te encuentras en esa situación en la que sientes que no puedes manejar lo que está pasando y has perdido la motivación para intentarlo, no te pongas bajo una tremenda cantidad de estrés, aumentando tus responsabilidades y despojándote de tus redes de apoyo. Lucha por tu carrera, tu vida y tu salud mental. Opta por la oportunidad de innovar, de tener éxito y de crecer más fuerte a través de lo que superes. En lugar de ser aplastado por el peso de lo que estamos viviendo, acércate a la vida con un sentido de esperanza y tenacidad que te motive no solo para soportar, sino también para prosperar.

Siente tu ira. La ira reprimida puede causar ansiedad y depresión, provocar problemas cardíacos, dolores de cabeza, trastornos de la piel y problemas digestivos. La ira también puede conducir a comportamientos emocionales o físicamente abusivos hacia las personas más cercanas a nosotros. Para liberar la ira, la frustración y la rabia, reconoce y acepta que las estás sintiendo. La psicología, indica que cuando aceptas lo que realmente estás sintiendo, esas emociones tienen menos poder sobre ti. Admite que estás harto, frustrado, enojado, disgustado, es el primer paso hacia la libertad.

Tendemos a tener lugares establecidos a los que vamos y maneras de hacer las cosas. Pero ahora es el momento de cuestionar todo. Dado que la mayoría del trabajo y un buen número de escuelas son remotas, es posible que incluso tengamos la capacidad de trasladarnos a una zona más rural o ir a un estado diferente sin interrumpir demasiado la rutina de su familia.

Acepte lo que no está cambiando. Puede haber algunas áreas en las que no podemos o no queremos cambiar la situación. Es posible que su familia no tenga el dinero para desarraigar y mudarse, incluso temporalmente. O tal vez usted ama su trabajo y a la empresa y no quiere cambiar de trabajo. En esos casos, debe aceptar su situación tal como está. Aceptar lo que no puede cambiar o lo que está eligiendo, ayuda a hacer que su situación se sienta menos estresante porque está reconociendo su autonomía: elige permanecer en su trabajo, mantenerse involucrado en su empresa y seguir viviendo en esta ciudad.

Desarrollar una estrategia para avanzar. Una vez que haya cuestionado todo en su entorno, entonces tendrá que desarrollar una estrategia para avanzar dentro de estas realidades. Si trabaja desde casa y se siente incómodo en su espacio de trabajo actual, realice pequeñas modificaciones como agregar una silla nueva o mejorar la iluminación, o mueva su oficina a otra habitación para cambiar de escenario. Si tiene a sus hijos haciendo aprendizaje remoto, vea si puede conseguir una niñera. Si eso no es posible, trabaje en un horario para ayudar a sus hijos, de modo que haya menos interrupciones a lo largo del día.

Identifique un área de su trabajo donde le gustaría aprender y crecer. En lugar de buscar «simplemente salir adelante» en todo su trabajo, elija al menos un proyecto retador, haga un trabajo realmente bueno y empuje fuerte para lograr un alto desempeño busque como aumentar su pasión por lo que está haciendo.

Invertir en autocuidado. No te olvide cuidar de sí mismo. Comer un montón de azúcar o beber una botella de vino cada noche podría sentirse satisfactorio en el momento, pero son opciones poco saludables a largo plazo. En cambio, altere positivamente la química del cerebro invirtiendo en cosas simples que marcan una gran diferencia en su estado mental, incluyendo protegerse contra la depresión y la ansiedad y dormir lo suficiente.

Hacer ejercicio, hacer un pasatiempo creativo, conectarse con familiares y amigos, reír, orar, tomar parte de un servicio religioso de manera virtual, leer y escuchar música. Estas actividades simples no solo liberan productos químicos para sentirse bien, sino que también nos ayudan a evitar la sensación de indefensión aprendida la cual estipula que no importa lo que haga no puedo mejorar mi situación.

Estamos en un tiempo que es inusualmente desafiante en todo el mundo. Usted tiene lo que se necesita no sólo para pasar sino también para salir incluso mejor que antes. Utilice y reutilice estos pasos para mantenerse motivado y seguir avanzando. ¡No aviente la toalla!

