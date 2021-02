Santos tiene que encontrar la manera de cubrir el hueco que deja Diego Valdés: Almada

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, aseveró este domingo, después de que su equipo igualó a 1-1 ante el América, que su conjunto padeció por la ausencia del chileno Diego Valdés.

"Extrañamos mucho a Diego, quien es muy importante en el desempeño del equipo, no es fácil disimular su ausencia, él nos daba dinámica para la fuerza ofensiva", confesó el técnico al final del juego de la fecha cuatro del Clausura 2021.

Valdés, titular con Santos entre la jornada uno y tres del torneo se fracturó, el miércoles pasado, el quinto metatarsiano del pie derecho en un entrenamiento, una baja que Almada insistió no será fácil de suplir.

"Tenemos que mejorar la precisión y encontrar la manera de cubrir el hueco que nos deja Diego en el medio campo, un jugador muy importante para nosotros, porque no lo vamos a tener al menos un par de meses", lamentó Almada.

Santos arrancó el duelo con dominio y llegada, pero no pudo hacer daño a las Águilas; América marcó el 1-0 a un minuto del descanso. En el segundo lapso, Santos se lanzó en busca del empate y lo consiguió a ocho minutos del final.

El estratega reconoció que sus pupilos estuvieron lejos del nivel que acostumbran, pero suplieron la falta de buen fútbol con carácter.

"No fue de nuestros mejores partidos, tuvimos demasiados pelotazos, pero hoy sacamos el guerrero que siempre debemos tener en todos los juegos porque estaba muy complicado el partido; eso fue lo que nos sacó a flote en una tarde que no tuvimos claridad".

El estratega reconoció que el planteamiento de las Águilas complicó el accionar de su equipo.

"No tuvimos precisión, no manejamos bien el balón. América nos presionó desde muy arriba y eso nos dificultó salir con la pelota limpia. Nosotros nos equivocamos en el toque de la pelota y no pudimos hilvanar situaciones claras".

Almada también destacó la llegada del extremo colombiano Andrés Ibargüen, ex del América, para reforzar la ofensiva de Santos en el Clausura 2021.

"Ibargüen nos va a ayudar mucho. Es un jugador rápido, que sabe encarar y estoy feliz de que va a estar con nosotros porque va a ser un gran aporte ofensivo para el grupo", reconoció.

Con la igualada, Santos llegó a ocho puntos y trepó al primer lugar del certamen; suma dos triunfos y dos empates.

En la fecha cinco del Clausura 2021, Santos Laguna visitará al Atlas el próximo sábado.