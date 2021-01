Paty Navidad anuncia cuarta cuenta de Twitter; ahora es privada

Luego de que Twitter dio de baja la cuenta de Paty Navidad por sus opiniones sobre política y la pandemia en tres ocasiones, la actriz decidió regresar.

Ahora, Navidad creó una nueva cuenta en la red social, pero en esta ocasión lo hizo de manera privada para 'evitar filtraciones', escribió en un post a través de Instagram.

"Hola a todos mis bellos seguidores, les comunico que después de tomarme varios días para lectura y reflexión, vuelvo nuevamente con mi amigo que tanto me debe extrañar, mi queridísimo Twiter ... “Jamás se le vence a quien nunca se rinde” ... les dejo la foto de mi nueva cuenta @LuzDeVerdad1 En ésta ocasión tendré candados de seguridad para que no haya filtración ni entren los que no deben estar, será un placer seguir compartiendo opiniones y diversos puntos de vista sobre lo que nos acontece en el mundo, en nuestro país y mucho más, deseo de corazón que ésta vez haya más respeto a los derechos y libertades de los que pensamos diferente. Reciban un fuerte abrazo colmado de buenos deseos, amor y energía luminosa. GRACIAS por quererme y aceptarme como soy.¡Dios los bendice!", mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pᴀᴛʀɪᴄɪᴀ Nᴀᴠɪᴅᴀᴅ (@patricianavidad)

Esta vez Patricia, quien es seguidora de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, no muestra su identidad en la cuenta de Twitter bajo el nombre 'Luz De Verdad', donde muestra imágenes de ángeles y nada de información personal.