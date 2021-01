Luz controlada ayuda a neonatos prematuros

El ciclo luz-oscuridad acelera el aumento de peso corporal y acorta el tiempo de estancia hospitalaria en bebés prematuros, revela un estudio en el que intervino Manuel Ángeles Castellanos, responsable del Laboratorio de Cronobiología Clínica y Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

De acuerdo con los datos de la investigación “A light/dark cycle in the NICU accelerates body weight gain and shortens time to discharge in preterm infants”, los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y responden principalmente a la luz-oscuridad en un ambiente; y se desarrollan desde la mitad de la gestación con un periodo de cerca de 24 horas.

“La interacción mamá-bebé con el medio ambiente se da indirectamente, de tal forma que cuando este sale del útero se enfrenta a muchos problemas adaptativos y uno de ellos es el ciclo de luz-oscuridad”, explicó Ángeles Castellanos.

Añadió que es importante comprender que interactuamos con el medio ambiente a través de los sentidos, tenemos un proceso de reacción a nivel de la retina (por donde entra la información de luz al cerebro y al hipotálamo, donde se localiza el reloj biológico) que nos indica que ya es de día, de tal manera que mediante estas señales organizamos fisiológicamente a nuestro organismo.

Algunas evidencias, dijo, muestran que el sistema circadiano de los infantes es sensible a la luz desde etapas muy tempranas del desarrollo, por lo que mientras más rápido un bebé se adapte al ciclo luz-oscuridad le irá mejor. Sin embargo, precisó, hay pequeños que están durante cierto tiempo en las unidades de cuidados intensivos y tardan más en aclimatarse, por la condición de luz constante.

Si los bebés permanecen menos tiempo en un hospital tienen menos riesgo y probabilidad de contraer alguna infección o enfermedad hospitalaria, generalmente producidas por bacterias con resistencias medicamentosas que ponen en riesgo su vida.

Mientras más rápida sea su incorporación al seno familiar será mejor su adaptación y maduración.