La columna del Perro

¿CUÁNTO VIVE UN PERRO?

La vida promedio de un perro es de diez a quince años. Además de la herencia de ser longevos (vivir más tiempo), influye también la raza y el tipo de vida que ha llevado cada perro así como los cuidados que ha tenido durante su vida, los que determinan que viva más, y con una mejor calidad de vida.

Cuando un perro ha tenido la suerte de haberle tocado un buen dueño, que lo ha cuidado, alimentado, procurando, un esquema de prevención de salud (vacunación, desparasitación, etcétera) podemos pensar que vivirá más tiempo.

Los cuidados pues para un paciente geriátrico (de edad avanzada), son diferentes, que para un cachorro o un perro de mediana edad, y estos también influirán para aumentar la expectativa de vida, en cuanto a años y calidad de los mismos.

Debemos para ello tomar en cuenta, cuidados tales como, no hacer ejercicios agresivos ni intensos, sino más bien ejercicio moderado, y hacerlo periódicamente dos o tres veces a la semana. No sobrealimentarlos. El metabolismo con la edad cambia, y se tiende a depositar si es abundante o no adecuado. En reservas de grasa corporal, debido además del cambio metabólico, a la vida sedentaria propia de la edad avanzada. También procuremos evitar alimentos demasiado condimentados que provoquen acidez y reflujo gástrico ocasional.

Los problemas de la piel son más frecuentes, tales como quistes o papilomas cutáneos para lo cual deberemos llevarlos a extirpar con cirugía, antes de que crezcan con nuestro médico veterinario de confianza, quien recomendará algún tipo de cuidados o tratamiento extra en caso de ser necesario.

Deberemos de recortar las uñas periódicamente, si es que no las gasta de manera natural para evitar que se le doblen los dedos y pise de manera defectuosa.

Deberemos de revisar los ojos para detectar alguna opacidad o malformación por aumento de presión, o alguna conjuntivitis simple que detectada y tratada a tiempo no representa mayor riesgo para la calidad de la visión de nuestra mascota.

En caso de que notemos a nuestro perro o gato con menor fuerza o falta de brillo en el pelo, o una pelecha exagerada (cambio de pelo). Será necesario recurrir al médico veterinario quien seguramente después de revisarlo y descartar alguna enfermedad, prescribirá algún suplemento o vitaminas si así lo juzga necesario.

En tiempo de invierno, si nuestro perro es de pelo largo, procuremos no cortarle el pelo y si es necesario hacerlo, porque lo tienen en malas condiciones o porque esté con algún tratamiento de la piel, será necesario cubrirlo artificialmente (con un suéter o camisa).

El lugar donde habita procuremos que esté seco y protegido del clima, ya que en invierno se acentúa el dolor, en caso de que nuestro perro tenga osteoartritis (inflamación en los huesos y las articulaciones por procesos degenerativos) o alguna fractura "tenderá" por tanto esta área a estar predispuesta a "sentir" dolor con más facilidad. Los cuidados en este paciente de edad avanzada se reflejarán como siempre, insistimos no solo en alargarle la vida, sino en darle una vida de mejor calidad.

