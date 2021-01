Valiente, extrovertida y afectuosa… Así es Susana Zabaleta, una coahuilense a la que ni la pandemia pudo detener, ya que en los últimos meses se dedicó a pulir un proyecto que hoy en día la hace sonreír; se trata de El otro libro de los abrazos.

Para la actriz y cantante, los abrazos son vitales en la vida de todo ser humano, y ante la imposibilidad de darlos en vivo por la pandemia, lanzó esta publicación a la venta, en la que ahonda en el significado y en todo lo que genera el acto de rodear con los brazos a alguien.

La intérprete de Ella y él "abrazó" a Torreón; lo hizo a través de una entrevista exclusiva que dio vía Zoom en la que no solo contó de su libro, sino que también dio detalles de sus proyectos y de López Obrador prefirió no ahondar, ya que reveló que el trabajo del mandatario la ha desilusionado.

-¿Cómo estás?

Muy contenta de saludar a Torreón.

-Estás disfrutando de haber lanzado El otro libro de los abrazos. ¿Qué hay detrás de su preparación y con qué objetivo lo sacaste?

Muy contenta y orgullosa de este trabajo que llevo haciendo, que se llama El libro de los abrazos. Entender qué son los abrazos, cómo pueden cambiar a las personas y darlos en vivo es un ejercicio que he hecho desde hace años; la última vez fue hace dos años en el Museo Soumaya, y desde ahí empecé a pensar en este libro.

Soy muy exacta, muy precisa, por no decir loca… Me di a la tarea de buscar el papel que quería, la edición que quería y cómo lo quería. Son dos libros que se abrazan, es una cosa bellísima. Por un lado viene mi historia personal y del otro lado vienen fotografías de grandes fotógrafos de México, como Pedro Mayer y Eunice Adorno, quienes me hicieron el favor de darme sus abrazos.

-¿Quién iba a pensar que abrazarnos hoy en día podría ser mortal?

Así es, y que estuviera prohibido... Curiosamente jamás se nos ocurrió pensar en la prohibición de los abrazos; yo les decía que había que jalar a la gente para que se diera abrazos y ahora está prohibido, hasta te pueden detener en la calle.

Con esto nos estamos dando cuenta de lo necesario que es un abrazo y reafirmamos que el ser humano necesita a otro ser humano, sobre todo para la aceptación y para poder hablar de lo que pueden compartir, porque ¿de qué sirven las cosas si no tienes con quién compartirlas?.

-En este libro tienes cómplices, como el fallecido maestro Armando Manzanero y Adela Micha. ¿Qué aportaron?

Y también de Rubén Albarrán, de Juan Villoro, de Luz María Zetina, de Regina Orozco, entre otros. Ellos me dieron sus mejores abrazos y me escribieron palabras muy bonitas acerca de los abrazos. Hasta Roy Campos escribió del abrazo político, el cual es el más detestable y, bueno, yo creo que en Torreón di uno de mis abrazos más nefastos a un político.

-¿A quién?

Es un exgobernador de Coahuila.

-¿Qué puedes decir del presidente López Obrador?

No quiero hacer ningún comentario al respecto; si hiciera una canción de él, se llamaría Desilusión.

-Independientemente de tu familia, ¿cuál fue el último abrazo reconfortante que te dieron?

Un exnovio mío. Yo decidí terminar la relación y él me decía que ya no quería verme. Cuando pasó el tiempo le hablé y le dije que estaría muy rico un abrazo y llegó a mi casa, me dio un abrazo y lloramos como locos, fue muy bonito.

No retomamos la relación, pero yo pienso que dos personas que se quisieron tanto no pueden dejarse de querer; es una ridiculez pensar de esa manera. Creo que dos personas que se quisieron se tienen que seguir queriendo porque si te tocó esa persona en tu vida, es porque tenía que ser parte de esa historia, de la cual tienes que contar. Queden bien con sus ex porque se vuelven grandes amigos".

-Sin duda, el maestro Armando Manzanero te dio incontables abrazos y no solo físicos, sino también profesionales y del alma, ¿no es así?

Me dio muchísimos abrazos. A él y a mí nos gustaba mucho viajar en todo México, le dimos la vuelta al país en dos ocasiones. En esas giras siempre comíamos como unas bestias, siempre nos íbamos a los restaurantes a probar lo típico de cada sitio donde íbamos.

-Y esas giras los trajeron a Torreón. ¿Qué recuerdos hay?

Efectivamente. Estuvimos en sitios como el Teatro Nazas con el tour De la A la Z. Esa vez comimos carne asada deliciosa, nos reímos tanto esa vez, la pasamos muy bien.

-¿Cómo va el proyecto de la segunda entrega de Sexo, pudor y lágrimas?

Por la pandemia se detuvo. La película se iba a estrenar a principios de 2021, ahora parece se estrenará a mediados de este año, a 20 años de que se hizo la primera película.

-Y a dos décadas, ¿no puedes decir que Sexo, pudor y lágrimas te da igual (en referencia a la letra de la canción de Aleks Syntek)?

Gracias a Dios no; lo aprendido no te lo quita nadie. Esa película y esa época han sido muy importantes para mí porque marcaron mi vida y porque fue cuando me embaracé de mi hija Elizabeth.

-Y luego también vinieron muchos discos; hay un tema tuyo muy especial, que es Ella y él, de tu disco ¿O... fue un sueño?

Claro, es una canción que ha trascendido bastante. Muchas personas han usado este tema en sus bodas y me da orgullo haberle cambiado o creado a la gente una atmósfera de amor.

-Siendo una mujer hiperactiva, ¿cómo has sobrellevado el confinamiento?

Ha sido bien difícil, pero aquí está el libro que me ayudó bastante a estar ocupada. En estos meses me dediqué a perfeccionar este libro.

-¿Planeas presentar el libro en Torreón?

Yo encantada de ir a Torreón, por lo pronto ya lo pueden encontrar en las librerías.

-En estos tiempos tan complicados, ¿qué te ha hecho sentir bonito?

Mis amigos, nos hemos unido más en esta pandemia. Ha sido padre encontrarlos en lo bueno y en lo malo, porque han sufrido muchas pérdidas debido al COVID-19.

-En tu caso, ¿has perdido algún ser querido por el coronavirus?

Armando Manzanero ha sido mi dolor grande. Hay muchas personas que quiero que están enfermas y otros conocidos que habían superado la enfermedad y de repente todo cambió.

-¿Vas a vacunarte, a diferencia de Paty Navidad?

No sean malos, hay gente que cree en los ovnis y no pasa nada.

-Dinos tres características de una mujer coahuilense.

Para empezar somos muy buenas cocineras, nunca nos quedamos estancadas y siempre somos buenas amigas.