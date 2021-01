Espera Lerdo apoyo estatal en seguridad

El Ayuntamiento de Lerdo espera el apoyo del Gobierno de Durango para compensar la pérdida de los recursos que se obtenían a través del desaparecido Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) mediante el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) del que anualmente recibe alrededor de 230 millones de pesos.

"Hubo una reunión a finales de diciembre, estuvimos con Leonel Cota Montaño, que es el subsecretario de Seguridad a nivel nacional, el planteamiento se hizo en presencia de él, el acuerdo fue con el gobernador del estado, José Rosas Aispuro, que habrá de citarnos a través del secretario de Seguridad para ver la posibilidad de que ellos van a absorber los gastos que el Fortaseg representaba para nosotros, nos dijeron que nos harían un planteamiento", dijo el alcalde Homero Martínez.

En 2020, Lerdo recibió 7.5 millones de pesos, los cuales fueron reasignados para atender la pandemia del COVID-19.

El edil comentó que a través del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios), se destina cerca del 50 por ciento de los recursos en el tema de seguridad, en el que se incluye: vialidad, prevención social y protección civil.

Sobre la posible suspensión en la contratación de policías, dijo que "en esa parte estaremos revalorando porque traemos un déficit (de policías) abajo de un 50 por ciento, que si Dios quiere, el reto es poder elevar el número del estado de fuerza, porque siempre está la norma que nos dice que debemos tener tantos elemento por número de población", comentó el edil.

De acuerdo al Modelo Óptimo de la Función Policial, indica un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, por lo que el municipio de Lerdo debería contar con más de 300 elementos.

Aunado al tema económico, otro factor que ha impedido incrementar el número de efectivos, es que la gente no quiere sumarse. "Mucha gente no quiere ser policía, la demanda que a veces se tiene de cada 10 que intentan hacer las pruebas de control y confianza, que ese es uno de los grandes avances para el tema de seguridad pero también limitante para quienes aspiran ser policías, de cada 10, 8 o 9 reprueban, y esas no lo hace el Municipio sino la academia en el Estado", explicó el alcalde.