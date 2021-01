Contabilizan más de mil fraudes cibernéticos en Durango

En 2020 se cometieron más de mil fraudes relacionados con el internet en el estado de Durango, según indicó David Anaya Solís, coordinador de Redes Sociales de la SSP.

Ante dicha situación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) busca reducir dicha indicencia en el presente año con diferentes acciones preventivas.

El entrevistado manifestó que entre los casos de fraude que se reportan, se encuentran los perfiles que se hacen pasar por cuentas oficiales.

Una vez que incurren en dicha falta, hacen ofertas muy atractivas de productos que suelen ser costosos y las personas creen que se trata de una verdadera ganga.

Hay quienes hacen depósitos totales o parciales, confiando en que recibirán el producto, lo cual nunca sucede.

ALERTAS

Al hablar de las estafas que se han comenzado a registrar en torno a la venta de oxigeno por internet, mencionó que no se han detectado cuentas en Durango que incurran en esta falta.

No obstante, los duranguenses tienen que ser cuidadosos de no caer en la trampa de cuentas de otros sitios que les ofrecen este elemento y no son confiables.

Anaya mencion´ó que la SSP ha colaborado para dar de baja páginas que incurren en este tipo de fraudes.

El fraude a través de la web se da en muchos temas, siendo otro de los más comunes el tema vacacional.

Hay quienes encuentran y aprovechan ofertas muy atractivas de planes vacacionales y terminan por perder montos de anticipo o incluso pagos totales por un servicio que nunca recibirán.