Repuntaron casos nuevos esta semana en Durango

En esta última semana aumentaron los contagios y defunciones por COVID-19 en el estado de Durango. Desde el pasado jueves, la cifra diaria de contagios nuevos superó el centenar. En solo tres días se confirmaron 377 casos nuevos de COVID-19, además de que las muertes también presentaron un incremento.

En los últimos cinco días se acumularon 61 defunciones por coronavirus. El mayor registro en estos días fue el pasado jueves, con 17; mientras que ayer se confirmaron 10.

Durante la semana, el secretario de Salud, Sergio González Romero, alertó sobre los brotes registrados en el vecino estado de Sinaloa, situación que podría repercutir en la entidad debido a los viajes a la ciudad de Mazatlán.

El estado de Sinaloa pasará a color naranja en el semáforo epidemiológico tras la cantidad de contagios, luego de iniciar este año en semáforo amarillo, que indica riesgo medio.

El pasado lunes, González Romero exhortó a no bajar la guardia y así evitar brotes como en Sinaloa, "es muy importante no bajar la guardia, estamos viendo el repunte que se está teniendo en Sinaloa y la gente sigue yendo a Mazatlán, habrá un repunte en aquella ciudad, debemos tenerlo en consideración, si no vamos a tener acá otra oleada en la que no nos vamos a dar abasto, no solo en oxígeno sino en atención médica".

El funcionario también aseguró que la vacuna anti-COVID-19 no era la solución definitiva al problema, "ayuda, mitiga y nos permite tener un poco de más control, el control lo tiene la población y en sus manos está el que se pueda tener éxito en ella".

A lo largo de este mes se han registrado 2,668 contagios y 262 fallecimientos por coronavirus.