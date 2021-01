Cientos de pozos de agua en La Laguna son irregulares: CNC

Pese a que se cuenta con cerca de mil 500 pozos registrados oficialmente en La Laguna, en la operación son más de dos mil, lo que implicaría que cientos de ellos son irregulares, señaló Natividad Navarro, dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Coahuila.

En este sentido, consideró que poco resolverá el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna la problemática del abatimiento del acuífero principal al no existir un control sobre las extracciones, ya que no hay medidores en la mayoría de las norias agrícolas.

"El tema aquí, de fondo, es que estamos sacando el agua porque el manto está sobreexplotado, y la bondad de la Iniciativa Privada de aportar los derechos sería más bien que dejaran de echar a andar las bombas, sus pozos operan extrayendo el agua las 24 horas del día, no hay una regulación, cada pozo debe tener un aparato volumétrico y hay cientos de ranchos grandes donde jalan día y noche", expresó.

Señaló que hace un año se hizo un movimiento en la región, por parte de la CNC, para exigir a la Comisión Nacional del Agua que se vigilaran los pozos, pues se tiene un aproximado entre mil 200 y mil 500 pozos registrados de manera oficial, sin embargo, el censo realizado por organismos civiles reveló que son más de dos mil en operación.

"No vas a detener la extracción de agua con el proyecto de Agua Saludable, van a seguir sacando la misma, el chiste es que, si vas a meter agua para tomar, también reduzcas la extracción, porque se supone que por eso se va a meter el agua de allá, porque ya no hay para tomar, pero si sigue esto no va a crecer el manto acuífero", comentó.

Recordó que, para consumo humano, serían 200 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, que se traerán de la presa, mientras que en el acuífero se extraen mil 200 Mm3, 80 por ciento para lo agropecuario, y se recargan 500 Mm3.