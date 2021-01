Piden analizar tarifa de parquímetros en Matamoros

Comerciantes de Matamoros consideran que la tarifa de 8 pesos por hora en el servicio de parquímetros que pretende aplicar el Municipio es elevado, por lo que exhortan a las autoridades para que se haga un análisis y así determinar una tarifa menor.

Los ciudadanos argumentaron que en otros municipios, entre ellos Torreón, por una hora de estacionamiento se cobran alrededor de 5 pesos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Óscar Alberto de Ávila Alfaro, dijo que sí es necesario que se reactive el servicio de parquímetros, ya que ayudara a ordenar el área comercial, puesto que reconocieron que los mismos comerciantes estacionan sus vehículos todo el día impidiendo que las personas encuentren un lugar para su vehículos al acudir a hacer sus compras.

Incluso, declaró que el proyecto de la instalación de los parquímetros fue iniciativa de la Canaco, pero repitió que se debe hacer un análisis para fijar un menor precio puesto que hasta ahora no se ha aclarado con base en qué se determinó aplicar una tarifa de 8 pesos por hora.

Hay que recordar que hace unos días el tesorero municipal, Agustín Jaime Sifuentes, declaró que luego de llegar a un acuerdo con la empresa, a finales de febrero se colocarán 100 aparatos dobles para la medición del tiempo de estacionamiento; es decir, serán 200 espacios y en la ley de ingresos se contempla un costo sería de 8 pesos por hora.

"No sé cómo se haya hecho el análisis del precio, sabemos que por ejemplo en Torreón es de 5 pesos y aquí es de 8 pesos… nos parece que es elevado, por eso tendremos que proponer algo para que el costo baje porque también eso nos puede perjudicar ya que a la gente se le pude hace caro, considerando que al acudir al centro una hora no es suficiente para hacer las compras".

El presidente de Canaco dijo que incluso, las personas podrían optar por acudir a hacer sus compras a otros municipios o a los centros comerciales, donde no se les cobra el estacionamiento. "La gente puede irse a otro lado y no consumir localmente, por eso reiterarnos que se tiene que hacer un análisis bien, porque me perece que es un costo elevado y yo les pediría a los que traen el proyecto que buscan la forma para que sea rentable tanto para ellos como para el comercio".