Su salud Oral

SE ACABÓ ENERO

Cuando brincamos el año, 2020, brindamos, por un 2021, mejor, libre de virus y problemas, como si al pasar del 31 de diciembre al primero de enero todo cambiaría, y la realidad es otra: se acabó enero del 2021, y seguiremos con esta pandemia, que nos exige cuidarnos, y vigilar que las personas respeten estos cuidados por el bien de ellos y sobre todo de su familia.

Nos llegan muchos mensajes a diario, sobre todo de reflexión, a favor de esta pandemia, les sonará extraño, ¿cómo a favor?, esto nos ha causado darnos cuenta de mucho, hemos aprendido que lo tácito, es real y a sentirlo. Algunas personas que tienen la posibilidad de estar en casa pueden agradecer de gozar su hogar, tantas cosas maravillosas que tenemos ahí.

Leí de Cora Coralina: haz de tu hogar un templo, ora, medita, perdona, agradece, haz de tu hogar una escuela, lee, escribe, dibuja, pinta, estudia, aprende, enseña, haz de tu hogar una tienda, organiza, decora, mueve, dona, separa, haz de tu hogar un restaurante, cocina, degusta, crea, cultiva, planta, haz de tu hogar una fiesta, escucha música, canta, baila, haz de tu hogar un lugar creativo de amor y llena tu alma de alegría. Hay personas que tienen la necesidad de salir a trabajar, para el mínimo sustento, otras han pasado guerras, necesidades, nos tocó vivir esta experiencia, requerimos entender cuál es el sentido profundo de nuestra existencia, buscar, tenemos la oportunidad de reinventarnos a valorar la vida, hacer cambios, reconocer momentos de cambio, a no temerle a la muerte.

Como el poema Piedra del sol de Octavio Paz: El olvidado asombro de estar vivos, tenemos el día de hoy, no hay nada más, agradecer y vivir, cuando llegan los cumpleaños he escuchado personas quejarse, que no podrán festejarse, para mí es una dicha que llegó ese día en esta época y volver a nacer, aquí seguimos, ya que muchísimos conocidos, amigos, hermanos de vida, familiares, queridos nos han dejado.

Evoco la locución latina Carpe Diem, que significa "vive el momento" (del poeta latino Horacio (65-8 A de C) "Aprovecha el día de hoy; confía lo menos posible en el mañana". Carpe diem es, pues, una invitación a disfrutar el momento, a vivir el hoy y el ahora sin preocuparse por lo que depara el futuro, pues el futuro es incierto, y lo único concreto que tenemos es el presente. En este sentido, Horacio sigue la línea de los filósofos epicúreos, y argumenta que la vida es breve y la belleza perecedera. Y, siendo la muerte la única certeza, él ahora debe aprovecharse al máximo. De allí que también se asocie la expresión carpe diem a la sentencia, también de tradición latina, "memento mori", que traduce 'recuerda' que morirás, cuyo objetivo es despertar la conciencia de la finitud de la existencia y de la naturaleza mortal del hombre.

Esta pandemia nos ha enseñado que tenemos muchos lujos, el sol, el amanecer, la luna, pensar en los que no tienen techo y comida, tener la familia sana y completa, tener salud, trabajo, comida, saber que tienes amigos sinceros y reales, poder ayudar a alguien, seguir despertando cada día con un propósito, recuerden que recomiendan para evitar el posible contagio, evitar el estrés, el miedo, el coraje, el cansancio, procurar reír. Hacer ejercicio y alimentarnos sanamente. Trabajar mucho en el positivismo, Como la frase Hakuna Matata pensar como "no hay problemas" todo está bien, no te preocupes, ¡sé feliz!