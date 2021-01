Siempre es especial jugar contra Chivas y América: Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena fue despedido del Guadalajara en la fecha tres del torneo pasado. Y ahora, al frente del FC Juárez los derrotó y los puso en crisis.

Pero en vez de vanagloriarse, "El Flaco" se muestra agradecido con la gente que me dio trabajo: Amaury Vergara, los jugadores, la afición, omitiendo a Ricardo Peláez. Tena no le guarda rencor a Chivas.

"Siempre es especial jugar contra Chivas y América. Me pone muy contento el triunfo, pero porque necesitábamos ganar. Agradezco a la gente que me dio trabajo, a Amaury, que siempre me trato con mucho aprecio, él me trajo, me tuvo diez meses acá, muy bien. A los jugadores que se portaron muy bien, me saludaron con mucho gusto… A partir de ahora le desearé mucha suerte al Guadalajara".

Sobre el juego, comentó: "El primer tiempo fue mejor Juárez que Chivas y lo reflejamos en el marcador; en el segundo tiempo Guadalajara nos metió en el arco, les faltó puntería y eso nos da los tres puntos. Lo justo hubiera sido el empate. El martes pasado en el Azteca tuvimos 58 por ciento de posesión, hoy tuvimos más llegadas de gol".

La jornada 4, el FC Juárez no jugará debido a que Tigres está en Qatar disputando el Mundial de Clubes, lo que no le gustó al Flaco: "Nos tocaba con Tigres, pero se fueron al Mundial de Clubes, y habrá que aprovechar esto, aunque es difícil encontrar un juego de preparación, nos conviene más seguir jugando, pero lo entendemos".

Aclaró que el español Pol García ya es de Juárez y comenzará a entrenar a partir de la próxima semana.