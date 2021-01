Así quedó confirmado en un video que circula en redes sociales donde se puede ver a ambos actores filmando escenas de la próxima película en Los Ángeles.

La cinta narrará la historia de dos hermanos que roban una ambulancia con una paramédica y un paciente que se encuentra en estado crítico.

Jake Gyllenhaal interpreta al hermano mayor, mientras que las fuentes aseguran que el actor Dylan O’ Brien da vida al hermano menor del personaje de Gyllenhaal.

Respecto a la actriz mexicana Eiza González, ella encarna a la paramédica.

Eiza Gonzalez springs into action on the set of ‘Ambulance’ in Los Angeles pic.twitter.com/bvwUbKLUtj