Segundo día de cacería de números

Segundo día de la Siglo Manía, se siente un gran entusiasmo entre nuestros lectores por buscar los números de su tarjetón, porque quieren convertirse en los ganadores de la primera semana de juego y seguramente entre las actividades del día están las de revisar la sección, para poco a poco familiarizarse con la página que será su gran aliada durante seis semanas.

¿No has encontrado ninguno? No es momento para desanimarse, conserva tu tarjetón pues esto apenas comienza quizá mañana o pasado te recuperes encerrando más de dos números, además no tienen que salir de forma consecutiva, siempre y cuando correspondan a la semana de juego, por eso apóyate en algún miembro de tu familia o amigo para verificar los números. Y recuerda, cada semana que pasa es una nueva oportunidad para ganar hasta 50 mil pesos.

Si el domingo completaste los 15 números de la primera columna, es momento de registrar el tarjetón llamándonos de lunes a viernes al 8717591201 en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde o escaneando con la cámara de tu teléfono celular el código QR, así como a través de nuestro sitio siglomania.com.

Además estudia el texto que aparecerá en la parte de abajo de los números cada domingo, porque serán la guía para que respondas las tres preguntas que te realizaremos el equipo de Siglo Manía y así declararte un gran ganador.

¡ATENCIÓN!

Si resultas ganador una semana, no deseches el tarjetón sigue participando pues podrías ganar una vez más con el mismo hasta que terminen las seis semanas de Siglo Manía.