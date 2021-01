Un talento tan puro como el oro

Cada joya tiene una historia en la persona que la usa, desde evocar algún momento especial hasta ser el símbolo de un acontecimiento importante.

La joyería engloba momentos importantes en las vidas de hombres y mujeres, esa fue la premisa que llevó al lagunero Elías Serhan a ejercer esta práctica que en poco tiempo le ha dado satisfacciones y espera seguir por este mismo camino.

Nacido en Torreón, pero de descendencia musulmana, Elías platicó con Rostros de su labor como joyero y de su anhelo porque la gente sepa que en La Laguna hay bastante talento.

Serhan tuvo la oportunidad de prepararse en el ámbito de la joyería en Florencia, Italia y tiempo después laboró en Ciudad de México junto a la reconocida Tanya Moss.

¿Cómo fue tu niñez?

Muy feliz y tranquila, claro que como en todo siempre hay momentos que nos llevan a crecer, pero me gustaría decir que fui bendecido por Dios con unos padres y una familia que siempre ha estado para mi.

Tuve la oportunidad de una buena educación y lo que me pudiera diferenciar es que crecí como Musulmán y sigo siendo Musulmán, lo que llevó que a muchas costumbres que tengo actualmente son muy diferentes a lo que se acostumbra por este lado del mundo, pero es de lo que más me define.

¿Siendo pequeño tuviste contacto con la joyería?

Mi infancia tuvo una influencia directa en mi carrera actual ya que en mi familia siempre ha habido joyerías y tengo muchos recuerdos de crecer en esas joyerías acompañando a mis padres o ya estando un poco más grande trabajando en ellas durante las vacaciones para ganarme algo para ahorrar.

Estudiaste diseño industrial, sin embargo, optas por el diseño de joyería, ¿Qué te motivó a seguir ese camino?

El diseño de joyería porque al entrar a un taller por primera vez me enamoré de la profesión y me di cuenta del gran poder que tiene la joyería para englobar momentos importantes de la vida de una persona.

¿Cómo fue tu preparación en Florencia, qué tanto aprendiste y cómo lo pusiste en práctica?

Mi preparación en Florencia, aparte de la apertura en perspectiva que me dio ante el mundo, me enseñó muchas cosas tanto modernas como tradicionales acerca de la joyería y motivó de diversas maneras mi forma de pensar acerca del diseño.

¿Cómo llegas con Tanya Moss y cuál fue el mejor aprendizaje que te dejó ya sea en su forma de trabajar o de crear?

Tras graduarme de la carrera yo era de la idea de ser emprendedor desde el principio, pero antes de ejecutar esas ideas, me pro- puse buscar empleo durante un mes. Estuve buscando oportunidades en joyerías nacionales e internacionales.

Un día le envié un mensaje directo a Tanya por LinkedIn y me contestó, yo le comenté que me gustaría trabajar con ella para luego poder poner mi propia marca y pienso que le agradó mi honestidad porque en menos de un mes ya estaba laborando con Tanya.

De ella aprendí mucho acerca de cómo hacer negocios escalables con el diseño de joyería y en general a pensar más grande al respecto.

¿En qué momento creas tu marca y hasta ahora qué objetivos has logrado gracias a ella?

Después de trabajar con Tanya me regresé a Torreón con la idea de crear mi propia marca de joyería que tengo hasta la fecha y aunque vamos evolucionando, por lo pronto la tengo en pausa por una reestructura que estamos haciendo.

He entendido que mis clientes al poco tiempo se vuelven mis amigos y que la honestidad y honradez son la principal herramienta para crecer un negocio de joyería o cualquier negocio en general.

Además de la marca que lleva mi nombre, mi familia y yo vimos un área de oportunidad en cuanto a los estilos que están disponibles de joyería y quisimos crear un concepto diferente en la experiencia de compra.

Abrimos Alnur Joyería en paseo Almanara como un concepto donde pueden encontrar muchos estilos para cada momento u ocasión donde juntamos a muchos diseñadores de joyería para poder ofrecer una gran variedad.

¿Qué metal es tu fuerte?

Me gusta trabajar tanto la plata como el oro, he usado más la plata en mi marca, pero últimamente mis diseños han ido orientados más hacia el oro, ya que es lo que me han pedido mis clientes.

Hasta ahora, ¿Qué joyas consideras han sido más relevantes para ti?

Hay una frase que me gusta modificar al pensar en cuál ha sido la pieza más significativa para mí... Mi pieza más significante siempre será la próxima ya que el reto de hacer algo nuevo y único que cumpla con las expectativas de mis clientes y el momento de vida en el que están es la razón por la que hago lo que hago.

¿Qué te inspira a la hora de hacer una pieza?

A mí lo que más me motiva al diseñar una pieza es el ver el rostro de mis clientes cuando la ven por primera vez, de hecho siempre la hago un poco de emoción al no sacarla yo del empaque pero dárselas y ver como es su reacción al abrirla.

¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo?

Son las de poder seguir diseñando piezas que se vuelvan un vehículo para las emociones de mis clientes ya que sin ellos solo son metal y piedras.

¿En La Laguna hay potencial para este mercado?

Claro que lo hay, pero muchas veces como laguneros siento que buscamos fuera de Torreón antes de ver el talento que puede ver aquí mismo, lo bueno es que poco a poco ha ido cambiando esta manera de pensar.