Santos Laguna buscará mantenerse en la cima al enfrentar al América

Este domingo Santos Laguna recibe a las Águilas del América donde buscará salir con la victoria para mantenerse en la cima del futbol mexicano.

Santos se presenta invicto en el torneo Guardianes 2021, con dos victorias sobre Cruz Azul y Tigres así como un empate en su visita a Mazatlán en la Jornada 3. Por su parte, el América se ubica en el sexto puesto momentáneamente.

En las estadísticas las Águilas se presentan en el TSM Corona con desventaja solo tres victorias y una igualada han conseguido en total de todas las competencias en las que se han enfrentado contra Santos. El más reciente enfrentamiento fue en la jornada 16 del Torneo Apertura 2019, finalizando en empate a un gol.

El conjunto santista no contará con el mediocampista Diego Valdés que a media semana sufrió una fractura del quinto metatarsiano durante el entrenamiento, por lo que será sometido a cirugía en los próximos días, su baja será de aproximadamente 6 semanas.

Para el chileno Ignacio Jeraldino jugar de local les da fortaleza por lo que el domingo el América verá el mismo resultado que el Cruz Azul o Tigres y se quedarán en casa los tres puntos.

El chileno resaltó los resultados logrados hasta el momento, dos victorias y un empate, son resultado de presionar al contrario.

En el Club América reconocen que no el futbol que despliegan no es de los más llamativo, pero confían que irán mejorando conforme pasen las jornadas.

El defensor Luis Fuentes señaló que están consientes que hay que "trabajar mucho, en los aspectos individuales. Ya se verá el estilo, conforme al paso de las jornadas, lo que quiere plantar el 'míster' con nosotros", dijo. "Lo más seguro es que con el paso de las fechas vamos a ir mejorando".

Agregó que a falta de preparación no han conseguido el buen futbol. "No es justificación, pero no tuvimos preparación antes del torneo. Será importante encontrar equilibrio en todas las líneas, potencializar las virtudes para el equipo".

En Coapa viven semanas de tensión y preocupación luego del brote de Covid que sufrieron varios elementos, así como las amenazas que sufrieron vía redes sociales jugadoras del plantel.

El estadio TSM Corona será la sede para que este domingo a partir de las 19:06 se disputen los 3 puntos entre Santos y Águilas.