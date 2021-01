No miden sus acciones

En estos días varios famosos han acaparado reflectores y no por su trabajo, sino por acciones que cometieron ya sea físicas o verbales, mismas que el público consideró imprudentes.

Es por eso que Arath de la Torre, Andrea Legarreta, Vicente Fernández y Martha Figueroa han estado en el ojo del huracán, tan en es así que de igual manera sus nombres se volvieron tendencia en redes sociales.

Hace unos días, se difundió un video en TikTok en donde Vicente Fernández aparece en una foto con varias mujeres. A una de ellas le está presionando uno de sus senos, la imagen se viralizó y enseguida otras féminas mostraron instantáneas en las que "Chente" hace lo mismo.

El intérprete de Lástima que seas ajena ofreció una entrevista a quien fuera su nuera, Mara Patricia Castañeda, la cual se encuentra en Youtube. Ahí, ofreció una disculpa pública.

"Yo vi la foto y, efectivamente, puse mi mano primero en el estómago y subí la mano. Reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, no sé, le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención… de haber sido así, no lo hago allí", subrayó.

Fernández comentó en la charla que espera que la difusión del clip no sea con el objetivo de sacar dinero ya que si eso ocurriera, él está listo para defenderse por la vía legal.

"De hacerlo, yo también metería a los abogados. La disculpa ya la di a la joven, pero de las otras dos personas, no recuerdo, son tantas que no recuerdo", dijo Vicente y agregó que no actuó de mala fe cuando se tomó las fotos de esa manera.

"De haber tenido esa idea, me las llevo atrás o a otra parte del rancho, a las caballerizas, tan es así que yo seguí dando fotos", comentó.

La youtuber, Nath Campos, denunció en redes que fue abusada por su colega Rix. Sus declaraciones hicieron bastante eco y se comentaron en el programa Hoy por Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa. Ellos cuestionaron algunas de las palabras vertidas por Nath, lo que generó molestia entre el público.

Legarreta dio una disculpa a Nath, a su familia y sus seguidores por medio de un video de Instagram en el que también pidió que no se fomente la violencia, ya que ha recibido amenazas.

"Quiero aprovechar este medio para ofrecer esta disculpa de corazón como mujer como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres, que siempre me he sumado a la no violencia, a diferentes causas que tienen que ver con proteger cuidar y apoyar la mujer.

"Nosotros presentamos poquito de esta información de esta nota y después de algunos comentarios lo que yo dije y por lo que me disculpo es que lo que a veces es un poco confuso es que estas mujeres que han sido violentadas después tengan que seguir conviviendo o siendo amigas de las personas que abusaron", acotó.

Tal y como actuó Andrea, Arath colocó un clip en su Instagram en el que aclaró que ni está de acuerdo con lo que le pasó a Nath, ni apoya a nadie que genere una agresión. También pidió a la gente no descontextualizar las palabras.

"Lo único que dije es que en efecto hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido mejor. En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer, que es mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien, tengo dos hijas maravillosas una mujer que está filmando este video".

Por su parte, Figueroa otorgó sus disculpas en la misma emisión de Hoy del pasado martes. "Marthita" fue "satanizada" en redes tras sugerir que lo ocurrido a Nath fue porque ella se encontraba alcoholizada.

"No es momento de justificarme porque me equivoqué, no supe expresar el mensaje que personalmente creí. De ninguna manera creo que merecen, no solo las mujeres sino los hombres, merezcan violencia", señaló.

Asimismo, destacó que el alcohol no es ninguna justificación para un caso de abuso. "Aunque estés hasta el cepillo, tu agresor esté hasta el cepillo, no debe suceder". Figueroa aseguró que se comunicó con la mamá de Nath Campos, quien es amiga suya desde hace años, para ofrecerle una disculpa.

Arath, Martha, Vicente y Andrea no son los únicos famosos que han pedido disculpas tras haber hecho comentarios o acciones que el público no consideró prudentes. La lista es larga.

En marzo del año pasado, la lagunera, Carmen Salinas, fue atacada por decir que los chinos eran genocidas, luego de que en ese país naciera el virus de COVID-19 que a la fecha sigue azotando al mundo.

"Eso es lo que le está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios nuestro señor, la vida los castigó".

Lo dicho por "Carmelita" generó molestia en la Embajada China, tan es así que Carmen hizo un comunicado en el que se retractó por sus comentarios.

"Entiendo que en estos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayudan palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón", dijo en la misiva.

La actriz, Salma Hayek, se vio envuelta en una polémica tras recomendar un libro de nombre American Dirt, el cual fue calificado de racista. A la jarocha le llovieron las criticas y ella reveló que lo promovió sin saber bien de qué trataba.

"Quiero agradecerles a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando. Eso significa que me conocen y me otorgaron el beneficio de la duda. Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor", escribió Hayek.

El 10 de noviembre de 2014, el portal Aristegui Noticias publicó una investigación en la que se afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto y su familia ocupaban una casa de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una filial del Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

La entonces Primera Dama de México, Angélica Rivera, publicó un video en Youtube, en la que aseguraba molesta que ese hogar ubicado en Sierra Gorda número 150, en Lomas de Chapultepec, era de su propiedad.

"Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo, junto a esta explicación que les he dado en este momento yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia", dijo en el clip.

Externó tajante que tenía la capacidad económica y los recursos suficientes para construir un patrimonio propio para ella y sus hijas, luego de más de dos décadas de laborar como actriz y conductora en Televisa.

A inicios de 2019, Sergio Goyri generó molestia entre el público por llamar "pin… india" a Yalitza Aparicio luego de la fama que la actriz obtuviera por la película, Roma, del director Alfonso Cuarón.

En una reunión que Sergio tenía con sus amigos, como la también actriz Isaura Espinoza, y que fue filtrada a la red a través de un video, el actor dijo, "Que metan a nominar a una pin... india que dice ' sí, señora', 'no, señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar", comentó Goyri.

Sergio se valió de sus sitios oficiales para disculparse por medio de un video. "Asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado completamente. Le pido una disculpa a Yalitza".