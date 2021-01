Trabaja Ignacio Jeraldino para tener su oportunidad en el cuadro titular

Tras entrar de cambio en los primeros tres partidos del torneo, el atacante chileno Ignacio Jeraldino está a la espera de una oportunidad en el cuadro titular del técnico Guillermo Almada.

"He ido sumando minutos en los primeros partidos, fueron pocos pero ya me dieron más continuidad. En lo personal muy bien, tengo compañeros con mucha calidad y si ellos aumentan de manera individual su potencia, a mí me serviría mucho, pero hay que esperar a que nos den la posibilidad para ser titular o sumar la mayor cantidad de minutos, pero que todo sea para beneficio del equipo", manifestó el chileno vía remota desde el Territorio Santos Modelo antes de la práctica de ayer de los Guerreros.

Se refirió a que no solamente los refuerzos, sino todos los integrantes del equipo, pueden dar un porcentaje mayor en la cancha, por lo que no deben conformarse y siempre buscar algo más.

"Hay compañeros que cuando entran de cambio, inmediatamente se refleja su rendimiento en la cancha, en los partidos que son requeridos", expresó.

MISMA PROPUESTA

Para el partido de mañana ante las Águilas del América, la propuesta futbolística implementada por Santos Laguna en este arranque del Guardianes 2021 no cambiará.

Dijo Jeraldino que saldrán a jugar tal como lo hicieron en casa ante Tigres y Cruz Azul, así como de visitante contra el Mazatlán FC.

"La idea de nuestro juego es ir a presionar, para que los tres puntos se queden en Torreón", expresó, a pesar de que han sufrido la baja de varios compañeros debido a diferentes lesiones.

"Hemos sacado los seis puntos de local, la idea es seguir con esa mentalidad. Por lo pronto, tenemos que hacernos muy fuertes acá (Corona)" y de las ausencias añadió que "hay gente que los puede sustituir y lo hará de buena manera".

69 MINUTOS en total ha disputado Ignacio Jeraldino en los tres partidos del Guardianes 2021.

Opinó que Guillermo Almada ya lleva tiempo en la Comarca y le ha ido muy bien en cuanto a resultados se refiere, siempre dentro de los ocho primeros lugares.

"Siempre ha tenido la misma idea del planteamiento de juego, que es salir a presionar arriba, no importa el equipo que esté enfrente y eso le ha dado resultado, siempre están en liguilla y hay que seguir por la misma senda", advirtió.

En cuanto a la adaptación que ha tenido con los verdiblancos confesó que va muy bien, con un grupo de jugadores que son muy jóvenes y varios, con la humildad que los caracteriza, pero lo han acogido de buena manera.

AMÉRICA, SIN POSITIVOS

Ayer en un comunicado, tanto la Liga MX como el Club América, informaron que previo a la Jornada 4 del Torneo Guardianes 2021, el pasado jueves se realizaron 53 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de las cuales no hubo casos positivos del COVID-19.

Se agregó que el conjunto de Coapa mantendrá la aplicación estricta de los protocolos de salud de la Liga MX, así como el monitoreo permanente del estado de salud de sus integrantes.

ARBITRAJE

Diego Montaño Robles, fue designado por la Comisión de Árbitros, como el silbante del partido de mañana en el Estadio Corona, entre Santos Laguna y Águilas del América.

El nacido en Guadalajara tendrá como asistentes en las bandas a José Alfredo López Cruz y Leonardo Javier Castillo Rodríguez. Como cuarto árbitro para el duelo que iniciará en punto de las 19:06 horas, estará Víctor Alfonso Cáceres Hernández.