Vuelan los Tigres al Mundial de Clubes

Los Tigres, campeones de la Concacaf, viajaron ayer a Catar, confiados en ser protagonistas en el Mundial de Clubes, en el que esperan por lo menos clasificarse a las semifinales.

Después de un desayuno en grupo, los jugadores tomaron un vuelo charter para el viaje largo que los dejará en Catar en el amanecer de este sábado para a partir de ahí preparar el debut en los cuartos de finales de la competición, el próximo 4 de febrero ante el Ulsan Hyunday de Corea.

Tigres empató 1-1 este jueves con el Necaxa y subió al tercer lugar del Guardianes 2021, lo cual le permitirá asumir con buen ritmo el Mundial, en el que de vencer a los coreanos, accederá a las semifinales.

México ha ganado cuatro veces el tercer lugar del Mundial, con el Necaxa, en el año 2000, Monterrey, en el 2012 y 2019, y Pachuca, 2017, y Ferretti confía en que el equipo debute con triunfo y luego busque llegar lo más lejos posible.

"Hemos estudiado a nuestro rival y no podemos menospreciarlo. Veo un ambiente que dice que ya ganamos y yo tengo hacer ver a mis jugadores que nosotros no menospreciamos a nadie. No puedo permitir que mis jugadores piensen que ya ganamos", dijo el estratega en referencia a comentarios triunfalistas de algunos medios que consideran a Tigres favoritos ante el Hyundai.

Los Tigres tendrán pocas bajas importantes, vaiajaon sus figuras, encabezadas por el portero argentino Nahuel Guzmán, los defensas Francisco Meza, Carlos Salcedo y Diego Reyes, los volantes Guido Pizarro, Leonardo Fernández, Javier Aquino, Luis Rodríguez y Rafael Carioca y los delanteros André Pierre Gignac, Carlos González, Luis Quiñones y Julián Quiñones.

El delantero uruguayo Nicolás López y el defensa Francisco Venegas fueron bajas, contagiados de la COVID-19.