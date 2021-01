Hablará Herrera con secretaria del Tesoro de EUA

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, sostendrá una conversación el martes con la nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. "Es probable que el próximo martes el secretario tenga una llamada con la nueva tesorera, Yellen; hemos estado en constante comunicación institucional con el Tesoro de Estados Unidos", señaló en conferencia de prensa virtual Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

Mencionó que, desde antes, hay temas de migración que los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador abordaron y que serán prioritarios. Yorio abundó que en la llamada telefónica que realizarán el titular de la SHCP con Yellen, probablemente, se hablará además del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuestiones fiscales y de política monetaria.

De la agenda de tributación digital, que es de interés de Yellen, comentó lo que se trató en la más reciente reunión del G20, donde se pretende llegar a un acuerdo macro entre los países para establecer los criterios. Enfatizó que la recaudación de impuestos durante el 2020, a comparación de otros países en donde cayó 10%, en México creció un poco con 0.8% el año anterior.

Significa que tenemos una base de finanzas públicas sólida con ingresos fuertes que permiten mantener el nivel de gasto, y al mismo tiempo se mantienen los retos de evasión de impuestos que oscila entre el 3% y 3.5% del producto interno bruto, afirmó. "El año pasado los ingresos mostraron tener una resilencia importante", matizó.

No habrá nuevos impuestos Gabriel Yorio también adelantó que los impuestos no aumentarán, por lo que no se está delineando una reforma fiscal que vaya a incrementar el nivel de tarifas o de gravámenes hacia la economía. Lo que se hará, agregó, es una reconfiguración fiscal para que contribuya a una recaudación más equitativa y competitiva. De la reforma de pensiones, el funcionario de Hacienda destacó su importancia porque generará un incremento del 14% del PIB, en el sistema de ahorro para llegar a casi al 40%.