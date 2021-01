Abarrotan clínica rural en Madero

Pacientes de la clínica rural del Seguro Social, que se encuentra en Francisco I. Madero, "abarrotan" las instalaciones para recibir la atención.

Pese al riesgo que existe de contagios de Covid-19, con frecuencia se registra una gran concentración de personas al exterior del hospital, en donde la mayoría de los pacientes son adultos mayores y mujeres embarazadas.

Incluso reconocieron algunos, que el riesgo es mayor, ya que donde se habilitó "la sala de espera" a muy poca distancia se toman las muestras a las personas sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2.

"Es demasiada gente y los malo es que por aquí pasan los que tienen que checarse de Covid y todo eso" dijo una mujer.

Este viernes se observó un buen número de personas, esperando su turno, algunos dijeron que pese a que hay una programación de citas vía electrónica no hay control, pues generalmente empiezan a atender hasta con hora y media de retraso.

Y es que principalmente los adultos mayores, pese a que ya cuentan con una cita, llegan muy temprano para ser de los primeros en recibir la atención, igual que como funcionaba antes de la pandemia, que se permitía permanecer al interior de la clínica.

"Hay gente que llega desde muy temprano y se supone que en los consultorios empiezan hasta las 8, por ejemplo yo llegue a esa hora y donde a mí me tocaba, me checaron hasta las 9:30, pero pues no son parejos, porque a veces son ellos los que nos hacen esperar, por ejemplo ahorita llegó una señora y ya no la atendieron por que llegó 15 minutos después y casi le da el infarto, porque perdió la cita, Yo creo que si la ven que está viejita deben tener tolerancia", declaró una joven que esperaban su turno.

"No hay control, es peor el 'despapaye' que se hace aquí afuera que cuando se podía estar allá adentro, porque empiezan tarde y las que van llegando pues se van retrasando y se supone que ya son citas programas, pero si vienen nomas así, pues no alcanzas o te preguntan a qué vienes y si es importante te meten y si no pues a ver por el internet si hay lugar".