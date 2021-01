Unidad Deportiva de Torreón recibirá recursos 'extra'

La Unidad Deportiva de Torreón recibirá un apoyo extraordinario de un millón 500 mil pesos de parte de la administración municipal; buscan apoyar las acciones de mantenimiento y diversas reparaciones que han quedado pendientes por la baja de ingresos en la presente contingencia sanitaria.

Así se aprobó de forma oficial durante la presente semana en sesión ordinaria de Cabildo, cuyos ediles además solicitaron que los recursos sean comprobados de una manera detallada una vez que sean ejecutados y supervisados por el patronato del lugar.

En la misma sesión de Cabildo se precisó que también se busca beneficio de otros espacios como el Parque Fundadores, cuyo patronato será el encargado de administrar el fondo de 150 mil pesos mensuales, mismos que deberán abarcar los servicios personales y las acciones elementales de conservación de espacios verdes, atracciones y elementos deportivos en general.

Al respecto, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, dejó en claro la necesidad que tienen ambos lugares de mantenerse con los servicios adecuados y tener las acciones de reparación correspondiente, pues durante la presente pandemia se han dejado de percibir recursos que eran vitales para el funcionamiento adecuado de las áreas deportivas, culturales y recreativas.

"Desde luego la Unidad Deportiva normalmente tiene ingresos por concepto de, pues es el único lugar donde la gente paga por entrar, no todos, hay diferencias si son niños, si son adultos mayores, etcétera, pero también tiene ingresos cuando se rentan las canchas de beisbol, de futbol, las albercas, hay una serie de ingresos que tiene la Unidad Deportiva en tiempos normales; a raíz de la pandemia que se tuvo que cerrar, pues evidentemente dejó de tener ingresos y ahorita los tiene muy raquíticos porque hay una serie de restricciones, pero eso no quiere decir que no se siga pagando al personal que ahí labora, que tiene que estarle dando mantenimiento a todas las instalaciones, que tiene que mantener los jardines, la limpieza, se tiene que pagar el agua, los gastos normales, la luz… Esto corre a cargo del Municipio y hay un patronato también, que por cierto no cobran sueldo, es honorífico".

Zermeño además indicó que no se trata de una situación específica de la Deportiva o del Parque Fundadores, sino que también viven afectaciones museos, bibliotecas y demás centros culturales, deportivos y sociales que han tenido que limitarse en la presente pandemia.

"Por eso es el apoyo que estamos teniendo, ojalá y esto pueda disminuir y una unidad deportiva como esta pueda llegar a tener sus actividades normales", reflexionó el alcalde.