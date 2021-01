Impacta protesta en servicios

A una semana de la protesta en el Hospital General del ISSSTE "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón y de la toma de las oficinas del cuerpo de gobierno, se han visto afectados trámites administrativos para el suministro de oxígeno domiciliario a pacientes en tratamiento intrahospitalario, autorización de medicamentos de alto costo, servicios subrogados y traslado de enfermos a unidades de apoyo, señaló el director general de la clínica, Alejandro Gómez Alvarado.

"Son trámites que tienen que ser firmados por mí, sí se está afectando la calidad y el servicio a los derechohabientes, definitivamente. De oxígeno de pacientes son más o menos dos o tres al día y de trámite de medicamentos de alto costo, como unos 7 u 8 que tienen que llevar la firma en el trámite administrativo. Sí se está afectando el hecho de que tengan las oficinas tomadas y no dejen entrar al cuerpo de gobierno a realizar los trámites administrativos, esto es lo grave de la situación", dijo.

El doctor indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha solicitado ninguna información referente al Plan de Vacunación contra el COVID-19 y dijo que al contrario, él fue quien interpuso una denuncia ante este órgano "por el delito que están cometiendo (los trabajadores), por lo que establece el artículo 185 del Código Penal Federal por obstaculización de las funciones públicas en un edificio federal, fuimos a ratificar todo eso y a dejar pruebas precisamente de lo que le acabo mencionar, de los trámites que no se están llevando a cabo porque no estamos presentes el cuerpo de gobierno".

Comentó que quien sí le ha solicitado información referente a las acusaciones vertidas por parte de un grupo de trabajadores de dicho hospital es la Función Pública, el Órgano Interno de Control y la Comisión de Vigilancia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. "Todo eso pues ya se los he mandado, se los he sustentado, sobre todo el pliego petitorio que ellos están solicitando, que no tiene ningún fundamento", declaró.

Los trabajadores denunciaron que son objeto de malos tratos.

Listado

El director general, a quien se le ha impedido el acceso a su lugar de trabajo, aseguró que continúa abierto a transparentar el listado del personal que se vacunó contra el COVID-19.