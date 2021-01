La adaptación en Santos Laguna va bien: Ignacio Jeraldino

Previo a la práctica vespertina de este viernes de los Guerreros, el chileno Ignacio Jeraldino, habló de la adaptación que ha tenido como refuerzo albiverde en el Guardianes 2021.

"Es un grupo muy joven, tengo grandes compañeros donde hay mucha humildad y me han acogido muy bien acá" señaló de manera virtual desde el TSM.

El andino agregó que en lo personal, ha asimilado muy bien la idea futbolística que pretende el técnico Guillermo Almada, por lo que cada día está más compenetrado con el sistema de juego.

Y es que recalcó que el técnico uruguayo ya tiene tiempo con la escuadra de la Comarca, por lo que ha dado resultados positivos para estar en la liguilla, por lo que deben seguir por la misma senda.

De la competencia interna indicó "va muy bien, he sumando minutos en los primeros partidos, poco a poco he tenido más continuidad" además de hablar de su rendimiento "en lo personal muy bien, tengo compañeros de mucha calidad y me va a servir para poder mejorar".

Más información mañana en la edición impresa