Mueren cuatro jóvenes por COVID en Torreón; tres son mujeres

Este viernes se reportó en el municipio de Torreón la muerte por COVID-19 de cuatro jóvenes con edades entre los 22 y 29 años. La Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que se trata de 3 mujeres de 22, 25 y 29 años y un hombre de 22 años.

En el reporte emitido por las autoridades estatales no se precisa si las víctimas mortales padecían alguna comorbilidad que pudo haber agravado su estado de salud.

En lo que va de este nuevo año 2021, ya sumarían cinco muertes de jóvenes a causa del COVID-19. El pasado jueves 7 de enero se reportó el deceso de una mujer de 23 años que según la dependencia estatal no tenía comorbilidad pero cursó una neumonía grave y un retraso en la atención médica correspondiente.

En diciembre del año pasado, fallecieron al menos 8 jóvenes tras ser infectados del virus SARS-CoV-2. Fueron 3 mujeres de 20, 25 y 29 años y 5 hombres de 20, 22, 24, 26 y 29 años. Sobre estas defunciones ocurridas en 2020, la Secretaría de Salud del estado informó a través del área de Medicina Preventiva que algunas de estas personas tenían comorbilidades como obesidad y que cursaron neumonía grave pero no se precisaron más detalles.

En el Reporte estatal de este 29 de enero, fueron 7 nuevas defunciones en Torreón por lo que en el presente mes ya son 164 personas fallecidas de las cuales el 66 por ciento son hombres, es decir 108.

Es importante mencionar que aunque en la Región Lagunera de Coahuila se está aplicando el programa de vacunación contra el COVID-19 al personal de salud, la población no debe relajar las medidas básicas para prevenir los contagios y fallecimientos dado que todavía no hay una logística definida para comenzar con la aplicación del biológico a la ciudadanía en general. Es importante atender el uso correcto del cubrebocas, respetar la sana distancia, evitar aglomeraciones y reuniones y eventos masivos. De igual manera se debe privilegiar el resguardo domiciliario si no se realiza una actividad considerada como esencial.