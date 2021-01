Justin Bieber lanza nuevo video musical de Anyone con Hailey Baldwin

Justin Bieber sorprendió con el lanzamiento de un nuevo videoclip musical de su sencillo Anyone pero esta vez con la frase “(On The Road)” agregado al nombre de la melodía y con la novedad de que su esposa Hailey Baldwin es la protagonista del metraje.

La segunda versión audiovisual de dicha canción presenta tomas a blanco y negro de la modelo de 24 años en varias ubicaciones.

El video también incluye escenas donde salen ella y Justin abrazados mientras él aparece solo en ropa interior.

En el clip original de Anyone, lanzado apenas hace cuatro semanas, el artista canadiense comparte cámara con la actriz Zoey Deutch, quien interpreta al amor de Bieber.

Anyone (On The Road) por su parte muestra a Justin disfrutando de un viaje por carretera junto a su esposa Hailey bajo el lente del director Joe Termini.

La letra de la canción va claramente dirigida a su mujer: "Si alguna vez sigues tu vida sin mí, tengo que asegurarme de que sepas que eres la única a la que voy a querer. Si no eres tú no es nadie. Mirando hacia atrás en mi vida, eres lo mejor que he hecho", canta Justin Bieber.

El cantante alcanzó el puesto número 6 de los Billboard Hot 100 en una semana con dicho tema musical.