Las mejores películas románticas basadas en libros

Los relatos románticos tienen muchas fuentes de inspiración, historias de la vida real o escritos novelados, por ejemplo.

El cine se alimenta de estas narraciones, llenas de posibilidades pero siempre fieles a los cánones de esas historias de amor que mueven montañas y permiten soñar con ese lado amable y hermoso que ofrece la vida.

De las muchas películas románticas basadas en novelas literarias, estas son algunas buenas recomendaciones.

The fault in our stars

Significativa porque habla de valorar la vida y apreciar a las personas que nutren la experiencia de amar, marcó el inicio de una ola de historias similares, pero ésta siempre destacó por su delicadeza.

Pride and Prejudice

El clásico de Jane Austen encontró la hasta ahora quizá mejor adaptación en esta cinta con impecable realización. Gustó por su producción y lo apegada con buen honor que le hace al libro.

Crazy Rich Asians

Comedia efectiva y que se permite divertirse con una premisa que parecería simple, pero que se eleva por sus detalles, ya sea un buen entretenido o el reconocimiento que hace a su cultura.

Love, Simon

Una historia de amor actual, incluyente y trabajada con respeto, se permitió ser diferente a las muchas barreras tradicionales que, rompiendo limitaciones, trajo diversidad en pantalla al género.

Me before you

Funciona especialmente por sus actores, pero además porque se permite rodear reglas narrativas clásicas. Si toca el corazón de la audiencia, es porque invita a reflexionar sobre lo que significa amar.

Bridget Jone’s Diary

Si el libro ya era una bocanada de aire fresco, su adaptación al cine no quedó corta en hacer lo propio y darle un nuevo aire a las comedias románticas, aquí celebrando la perfecta imperfección.

The Notebook

Épica tanto por su historia de amor incondicional como por su gran puesta en escena, enamoró a todos gracias a la perfecta química de sus protagonistas y la mucha miel con que rodea el todo.

Call me by your name

Destacó no sólo por su buen ojo en producción, dirección y un gran trabajo detrás de cámaras, sino también porque da una mirada a la sensibilidad humana y la importancia de amar, contra corriente.

Far from the Madding Crowd

Ambientada en una era victoria en donde el matrimonio era más una unión por contrato que una relación afectiva, aquí una joven independiente debe encontrar su propio camino hacia la felicidad.