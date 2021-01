¿Cómo organizar una cocina pequeña?

Organizar una cocina pequeña puede ser una tarea problemática si no se toman en cuenta espacios y dimensiones, dado que podemos llegar a saturarla o dejarla con un aspecto desolado.

Aquí te compartimos algunas ideas para organizar tu cocina y lograr que siga luciendo atractiva.

No acumules trastes, tuppers ni utensilios

Todos conocemos a alguien que tiene en exhibición una vajilla que nunca usará, al igual que tazas viejas y utensilios de cocina que quizá ya no sirven (así es, los mandiles, exprimidores y abrelatas no son eternos).

Opta por depurar tu cocina de todos estos objetos que no sirven o que posiblemente no necesitas. Busca una vajilla que te guste para los eventos formales asegurándote de que la usarás. Ten a la mano los platos y vasos necesarios para el diario sin excederte.

Aprovecha los armarios al máximo

Por lo general, dentro de los estantes es posible colocar algunos ganchos para colgar cucharones, bolsas, un mandil, entre otros. Asegúrate de ponerlos en el espacio que queda en el área destinada para almacenar, de otra forma no podrás cerrar las puertas.

Usa los colores adecuados

Usar los colores adecuados puede ayudar a que tu cocina luzca más espaciosa y atractiva, además de tener un efecto positivo sobre ti.

En el caso de las cocinas pequeñas lo mejor es evitar los estampados y patrones. Las superficies brillantes, mate o de madera clara son la mejor opción. También debes evitar las asas muy grandes o llamativas. Mantente dentro de un estilo minimalistas.

Cuida la iluminación

Al igual que sucede con los colores, las luces y la iluminación son tu mejor aliado para aumentar visiblemente el espacio. Las lámparas para colgar o integradas en el techo serán tus mejores aliados.

Usa organizadores en los cajones

Si sólo avientas los tuppers en los gabinetes y tienes una mezcla entre cucharas, tenedores y cuchillos en los cajones, seguramente estarán saturados e incluso podría parecer que no cabe nada más.

Usa organizadores para separar las cosas y para tener todo el orden. Notarás que usarás menos espacio y el resto puedes utilizarlo para almacenar trastos de diario que toman parte considerable de tu fregadero.

Aprovecha las paredes sin exagerar

Es posible aprovechar las paredes como lienzos donde puedes colocar una o dos repisas (dependiendo de tu espacio). Es justo este control sobre la cantidad de objetos a colocar, lo que puede hacer la gran diferencia de que tu cocina luzca organizada y espaciosa a saturada.

Mantén el material de tus repisas en color madera clara o vidrio, aunado a unas paredes claras. Puedes poner dos repisas chicas o una mediana. No acumules y procura que cada vez que dos objetos nuevos entren, sea para desechar uno que ya no quieres o ya no sirve.