Atletas mexicanos deberán asistir vacunados a los Juegos Olímpicos de Tokio

Hay inquietudes por parte de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos, que comienzan en menos de seis meses –aunque su celebración sea una incógnita aún–. Entre ellas, el desconocimiento respecto a si recibirán o no la vacuna contra el COVID-19 previo a su viaje a Japón.

Los atletas nacionales saben que no deben saltarse los lineamientos que han puesto las autoridades de nuestro país, pero sí esperan una respuesta. "Tenemos que respetar el programa del Gobierno Federal, porque estamos convencidos de que lo mejor es que las vacunas deben aplicarse primero a los trabajadores de servicios médicos, a los de alto riesgo y avanzada edad. Posterior a eso, no habrá privilegios, como se dijo", comentó Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Será hasta la primera semana de febrero cuando se comuniquen los protocolos que deberán cumplir las personas que asistirán a Tokio; uno de los requisitos, de acuerdo con reportes desde lo más cercano a los organizadores, sería llegar con las dos dosis de vacunas; sin embargo, Thomas Bach, titular del COI (Comité Olímpico Internacional), explicó que los atletas no tendrán privilegios y respetarán las decisiones de cada país que tenga representantes.

"Es responsabilidad del sistema deportivo nacional que todos los que vayamos en nombre de México estemos vacunados", replicó Ángeles Ortiz, deportista paralímpica en lanzamiento de peso y bala. "Es una obligación y un derecho que ya debimos haber recibido".

En Río de Janeiro 2016, 11 mil 551 atletas compitieron en la justa internacional; para Tokio, se anticipa entre 10 y 11 mil deportistas, además de todo el personal involucrado. "Lo mejor sería ir vacunados", contestó el clavadista Rommel Pacheco. "Unos Juegos significan muchísimos atletas y personas involucradas, desde entrenadores, cuerpos técnicos, staff y medios de comunicación. Hay países que todavía no están en producción masiva de las vacunas y no sabemos cómo estarán en los próximos meses".