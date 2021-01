Jugador de Tigres se pierde el Mundial de Clubes por COVID

Las malas noticias en Tigres continúan previo a su viaje a Catar para enfrentar el Mundial de Clubes. Antes de enfrentar al Necaxa en el primer duelo de la cuarta jornada del Guardianes 2021 se dio a conocer que el lateral izquierdo del equipo, Francisco Venegas, dio positivo de COVID-19.

A través de sus redes sociales, el mexicano informó la situación que está viviendo y que se perderá el viaje al Mundial de Clubes que enfrentarán en las primeras semanas de febrero, "Desafortunadamente volví a dar positivo en la prueba que me hicieron hoy por la mañana, por lo cual me duele saber que no haré el viaje a Qatar, ya me encuentro aislado en casa, he tenido síntomas muy leves, pero gracias a Dios todo bien", escribió. Venegas ha disputado un partido en el Guardianes 2021, con apenas 45 minutos sumados. Los Tigres viajan este viernes por la mañana a Doha, rumbo a su primera participación en un Mundial de Clubes.