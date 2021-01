Elimina Rovio su servicio de juegos móviles sin aviso

En un año en donde millones de personas se quedaron en casa para protegerse de un posible contagio de COVID-19 una de las industrias que más éxito tuvo fue la de videojuegos. Las versiones móviles y el streaming ganaron muchos seguidores, aunque, al parecer no en todos los casos, pues Rovio decidió cerrar su servicio.

El estudio desarrollador de Angry Birds simplemente eliminó su servicio de streaming de juegos móviles sin dar explicaciones. El cierre fue detectado por Gamasutra, un sitio especializado en videojuegos que señala que ahora la plataforma muestra un mensaje explicando que el portal se retiró el 31 de diciembre de 2020.

Hasta ahora Rovio no ha proporcionado una razón para el cierre, pero se puede asumir que el concepto simplemente nunca logró interesar al número de usuarios necesarios para hacerlo un negocio viable.

Y es que hay que considerar que la competencia en transmisión de juegos está en aumento, tan solo hay que mencionar el caso de Google Stadia y de Microsoft con Xbox Game Pass y Xcloud, además de otros que se han unido a este mercado. Sin embargo, lo que hace diferente a esas opciones de lo que ofrecía Rovio es que la mayoría de los juegos son compatibles con consola y brindan calidad al nivel de una PC. Facebook es la rara excepción con juegos optimizados para móviles como Asphalt 9: Legends Y PGA TOUR Golf Shootout. Pero a diferencia de Rovio, está aprovechando una plataforma heredada que ya tiene miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Sin embargo, hay que señalar que el servicio de Rovio sí fue ambicioso. Cuando fue lanzado incluía varios títulos de calidad entre ellos Monument Valley Y Pac-Man Championship Edition DX. Además contaba con algunas características sociales, que incluían chat de voz y multijugador, incluso para juegos que tradicionalmente no lo tienen.

También destaca que el servicio fue lanzado en diversos mercados en dos versiones, la gratuita que restringía al usuario a un pequeño catálogo, y la Premium, que ofrecía más juegos, cero anuncios.

A pesar del cierre de su servicio móvil hay que señalar que la compañía finlandesa continúa haciendo y manteniendo una amplia cartera de juegos móviles. Angry Birds sigue siendo el más popular en sus diversas versiones disponibles en la App Store y Play Store. La marca también ha sido impulsada por dos películas animadas de éxito, lanzadas en 2016 y 2019.

El problema es que Rovio ha tratado de reducir su dependencia de Angry Birds, sin embargo, a pesar de que algunos de sus otros títulos han llamado la atención de los usuarios, no se comparan con el éxito de los Pájaros enojados.

Los videojuegos móviles más populares en 2020

Si bien Angry Birds sigue estando entre la preferencia de los usuarios, en 2020 ninguna de sus versiones estuvo entre las más descargadas de acuerdo con App Anie, una firma que se encarga de analizar las tendencias en medios digitales. En cambio, los primeros tres lugares de videojuegos para dispositivos móviles en plataformas como App Store y Play Store fueron:

Free Fire. Este es el segundo año consecutivo en el que Free Fire se posiciona como el juego móvil más descargado en todo el mundo, encabezando también la lista en el año 2019. Además, alcanzó un nuevo récord de más de 100 millones de usuarios activos diarios máximos durante 2020.

Among Us. Este juego se convirtió en todo un fenómeno mundial. Hay que decir que en realidad fue publicado en noviembre de 2018 pero entonces no llamó mucho la atención y en la plataforma de juegos para PC Steam solo logró conquistar a unos cuantos usuarios pero en 2020 registró millones de jugadores simultáneos, en Twitch, por ejemplo, fue más popular que Fortnite, Grand Theft Auto y League of Legends.

Subway Surfers. Este juego fue instalado en 227 millones de teléfonos móviles. En 2018 logró un récord al ser descargado más de mil millones de veces en la Google Play, convirtiéndose en el primer juego de la plataforma en alcanzar ese número.