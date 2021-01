David Guetta ofrecerá show benéfico

El evento online estará disponible para disfrutarse de forma gratuita. Los fans de Dubái podrán ver la presentación el sábado 6 de febrero del 2021 en el canal oficial de YouTube de David Guetta.

Con el telón de fondo de la hermosa puesta de sol, los fuegos artificiales y el espíritu indomable de Dubái será una impresionante producción de música y luces diseñada para contribuir a los esfuerzos para mantener a la ciudad y su diversa oferta en el centro de atención mundial.

David Guetta dedica su presentación a Dubái, ciudad que él llama hogar e invita a sus millones de seguidores alrededor del mundo a reunirse para este evento en línea en el legendario hito de Dubái en una muestra de solidaridad, esperanza y optimismo, mientras el mundo continúa luchando contra la pandemia.

After Miami, NYC and Paris, I am very proud to announce that we’re heading to the top of the iconic @burjalarab Jumeirah for another #UnitedatHome show this time in a city that is dear to my heart DUBAI @visitdubai

SEE YOU ON FEBRUARY 6TH pic.twitter.com/Z56xhApeSo