Tenis blancos siempre limpios

Un par de tenis blancos pueden ser tu mejor aliado al momento de vestir. Son clásicos, versátiles y un complemento sencillo que entona con cualquier otro color. Sin embargo, la suciedad, manchas y polvo se notan con facilidad.

MATERIALES ADECUADOS PARA LIMPIARLOS

Un cepillo de dientes, esponjas suaves y jabón blanco neutro (ya que otro puede mancharlos) son las cosas que necesitas.

Un cepillo suave es suficiente para limpiarlos sin causar daños. También puedes usar bicarbonato para reducir las manchas antes de lavarlos. Apóyate con una toalla pequeña y un recipiente. Si tus tenis son de piel, vas a necesitar un borrador de goma (limpio), una toalla de microfibra para no dañarlos al secar, espuma limpiadora que puedes conseguir en cualquier tienda de tenis, y acondicionador de piel.

NO LOS METAS A LA LAVADORA

La lavadora no es una buena idea. En general, los tenis no deben lavarse aquí ya que hará que pierdan la forma y que se dañen con el movimiento de los roces.

PASOS PARA LIMPIARLOS

Separa las agujetas y las plantillas para asegurarte de que todo quede perfectamente limpio, aun si hay manchas escondidas. Sumerge los tenis (sólo la tela) en una tina o recipiente con agua a temperatura ambiente y jabón neutro, sin perfume ni color. Usa el cepillo para eliminar las manchas y suciedad acumulada y enjuaga con agua limpia hasta eliminar todo el jabón. No uses cloro para eliminar manchas, ya que sólo logrará dañarlos o mancharlos más. Déjalos secar en la sombra a temperatura ambiente con la suela hacia abajo en la sombra, pues el sol puede afectar su color. Si quieres evitar que se acumule la humedad, coloca servilletas por dentro para absorber el líquido extra.

CUIDADOS EXTRA PARA LOS TENIS DE PIEL

No los uses todos los días. Usa repisas, no los avientes al fondo de tu clóset para evitar rayones que se ensucien con la suela de otros zapatos.

Límpialos antes de guardarlos luego de usarlos para evitar que se acumule la suciedad Al momento de guardarlos, deposítalos en materiales que les permitan "respirar. Puedes usar la misma caja o una bolsa, sólo asegúrate de que entre y salga aire para evitar los malos olores.

Así que ya lo sabes si tues tenis blancos están sucios, no los tires, mejor dales un segundo aire, y por otro lado si no tienes un par de ese tono, te sugerimos corras por los tuyos nunca te sobrarán.