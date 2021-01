Gerardo Pantoja desiste de aspirar por candidatura a diputación

Gerardo Pantoja Enríquez, quien en este proceso electoral aspiraba obtener su registro como candidato independiente a una diputación local por el Distrito XIII, como lo hizo el 2018, no pudo hacerlo este año. Lamentó la serie de "trabas" que tuvo por parte el Instituto Nacional Electoral (INE) que asegura 'desaniman' a cualquier ciudadano que busque incursionar en la vida política sin ninguna afiliación.

La caída de la plataforma para la recolección de firmas, la supuesta falta de documentos para registro, hasta una multa por un monto 10 veces mayor a la que realmente era, fueron algunos de los obstáculos que tuvo que lidiar y que lo desaniman a seguir buscando la candidatura por la vía independiente.

"Lamentablemente para el ciudadano que desea participar en política sin afiliación partidista no hay piso parejo. Desde el registro, ellos me pusieron cuatro trabas: que no había entregado papeles, que unos iban sin firma, una multa por 56 mil pesos, que al final el INE reconoció que la multa no era de 56 mil pesos sino de 5,600", dijo Pantoja.

Dichos obstáculos, dijo, hacen aún más difícil el camino para que una ama de casa, maestro, empresario o cualquier ciudadano común, aspire una candidatura independiente.