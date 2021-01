Cuestionan manejo del Sapal ante desabasto de agua

Una vez más el tema del desabasto de agua que persiste en la ciudad se abordó en la sesión ordinaria de Cabildo en Lerdo, en la que el regidor panista, Ángel Luna Puente, pidió cambiar al titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), Julio César Campos, "si no sabe o no puede" resolver este problema.

El edil hizo un recuento de todas las justificaciones que se han dado a la problemática en las que ninguna se ha dado solución por completo. "Lo que necesitamos ahí es eficiencia y que me disculpe el director, con todo el respeto que me merece, si no sabe o si no puede, que se le cambie".

Lo anterior se da luego de que vecinos del sector Quintas Lerdo denunciaran la falta de agua desde finales del año pasado. Ellos se suman a las decenas de familias del sector norponiente y oriente de la ciudad que fueron atendidos por tandeo en tanto se da solución al problema.

"¿Solamente se caen los pozos de Lerdo? y antes del aire fue que había que meterle trabajo porque había bajado el nivel (de los pozos); y antes de la bajada de nivel habían sido seis reparaciones de tres pozos; y antes de eso se puso a circular (el pozo de) Raymundo; y antes el de El Huarache; y de todos modos no hay agua", recalcó Luna en referencia al comunicado del Sapal en que atribuían las fallas a los fuertes vientos registrados en días anteriores, que ocasionaron afectaciones en las cuchillas del sistema de conducción de energía.

"Los ventarrones se presentan cada año en esta época, enero, febrero, marzo, se van a presentar los ventarrones, ¿siempre vamos a tener el mismo problema?, ¿no hay manera de prever? ¿el sistema no puede anticiparse a las circunstancias bajo ningún motivo?, cuestionó el regidor.

Ante tales cuestionamientos, el alcalde Homero Martínez respondió que las autoridades no tienen la capacidad de poder contener un ventarrón "las cuchillas que cayeron fueron propiedad privada de la familia Herrera, no está al alcance del Municipio ir y subir unas cuchillas, tiene que ser a través de CFE. La verdad, si usted me dice cómo detener los ventarrones y podamos prevenir, lo hacemos, usted nos diga cómo".