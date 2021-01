Joao Maleck es fichado por el Cafessa de Segunda

- El Cafessa Jalisco, equipo de la Liga Premier (Segunda División), anunció ayer el fichaje del delantero Joao Maleck, quien retomará su carrera tras ir a la cárcel por cometer un doble homicidio culposo agravado.

"Cafessa Jalisco les informa que llegamos a un acuerdo con el Santos Laguna para contar con los servicios deportivos del jugador Joao Maleck en calidad de préstamo por los siguientes seis meses", informó el conjunto del occidente mexicano.

El futbolista mexicano de 21 años provocó un accidente automovilístico en junio de 2019 en el que falleció una pareja de recién casados.

Maleck, hijo del exfutbolista camerunés Jean-Claude Maleck, fue declarado culpable del doble homicidio culposo en octubre pasado, después de que las autoridades judiciales mexicanas comprobaran que el artillero iba alcoholizado y con exceso de velocidad.

Por el delito, Maleck fue sentenciado a tres años y ocho meses de prisión, pero al pagar una indemnización a los familiares de las víctimas de alrededor de 143 mil dólares salió antes del tiempo determinado.

Al momento del accidente, el delantero jugaba para la filial del Sevilla en la segunda división B del futbol español, que rescindió la cesión que acordó con el Santos Laguna, dueño de su carta.

"En Cafessa Jalisco creemos que todos nuestros jóvenes merecen oportunidades para encontrar un destino mejor y el futbol es una maravillosa oportunidad que transforma la vida de quienes formamos parte de él", expresó el nuevo equipo de Maleck.

Antes de cometer el doble homicidio, Maleck era considerado como una de las principales figuras jóvenes del balompié mexicano, ya que a su corta edad contaba con experiencia europea en el Sevilla y el Porto de Portugal, además de convocatorias a las selecciones juveniles mexicanas.

"Nuestra filosofía se distingue por la competencia leal y justa, no solo en la cancha, sino también fuera de ella, y en esa congruencia de vida, no solo formamos jugadores de fútbol, sino también mejores seres humanos", agregó el Cafessa en el comunicado.

