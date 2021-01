Famosos que terminaron sus relaciones de forma fácil

Por mensaje de audio o escrito de WhatsApp, a través de una charla telefónica o hasta en una entrevista pública, algunas celebridades acabaron sus idilios, dejando con la boca abierta al público y con el sentimiento de frustración a quienes reciben la decisión de esa forma.

El caso más reciente es el de Ben Affleck y Ana de Armas. La pareja, que comenzó su relación a principios de 2020 mientras rodaban la cinta Deep Water (un thriller pendiente de estreno), rompieron por iniciativa de la actriz.

Según informó la revista People, a través de una fuente cercana a los artistas, la decisión la tomaron a través de una llamada telefónica. "Han tenido numerosas discusiones sobre su futuro y juntos decidieron separarse", comentó la persona que pidió el anonimato.

Después de tres años de amor, Chenoa y David Bisbal se separaron, y fue el intérprete de Ave María el que dio la noticia en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, que se transmitía por televisión.

"Alguien me llamó por teléfono y me dijo: 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela), encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie", dijo Chenoa en su libro Defectos perfectos.

La cantante agregó que antes de que Bisbal anunciara que se encontraba soltero, él le había pedido tiempo, pero jamás le dijo se trataba de un punto final."'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos', solo eso me dijo, sin embago, ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: él me quería", así fue que le ofreció su comprensión y no le vio problema en darle su espacio.

Chenoa contó en su libro que el mundo se le vino encima cuando vio a Bisbal pronunciando tales declaraciones.

"Con nadie, estas dos palabras se me clavaron en el pecho como dos balas. No podía respirar. Su ropa estaba en el armario. Desde el sofá donde me sentaba podía ver sus cosas, que aún estaban por toda la casa".

Irina Shayk y Cristiano Ronaldo tenían bastantes problemas hasta que llegó la gota que derramó el vaso y a través de mensajes de texto, terminaron.

Fue la modelo la que así lo quiso, tras varios rumores de infidelidad del futbolista.

De acuerdo con una persona cercana a Shayk, pese a que ella tomó la iniciativa, por dentro se encontraba muy mal.

"Ella estaba en shock, completamente destrozada. No fue una decisión que tomara a la ligera. Se fue inmediatamente y pasó Año Nuevo (De 2014 para recibir 2015) llorando sola en el aeropuerto antes de volar a las Maldivas, donde pasó su cumpleaños también sola", contó la fuente a la revista Hello!.

Charlize Theron y Sean Penn formaban una pareja icónica en Hollywood. Ambos estaban a punto de llegar al altarl, pero eso no ocurrió. A mediados de 2015, se dio a conocer que Theron acabó la relación sin darle ninguna explicación a Sean, únicamente dejó de responderle llamadas y mensajes.

El año pasado, la actriz de cintas como Dulce noviembre y Monster reveló en una entrevista con The Howard Stern que todo lo que se informó en 2015 sobre la ruptura no es cierto. Desmintió los titulares de la prensa de ese entonces.

"Fue una relación, seguro. Definitivamente fuimos exclusivos, pero duró apenas un año. Nunca nos fuimos a vivir juntos. Nunca pensé en casarme con él. No fue nada de eso", sostuvo y aclaró que ella jamás se esfumó de la vida de Sean, de la noche a la mañana.

"Estábamos en una relación y no funcionó. Y ambos decidimos separarnos. Eso es todo", comentó Charlize Theron.

Vaya sorpresa se llevó David Lucado en el verano de 2014, quien fuera novio de Britney Spears) pues la llamada "Princesa del pop" escribió en su cuenta de Twttier, "La vida de soltera". Spears se enteró que David le fue infiel.

Otros casos

Dani Mateo y Elena Ballesteros.

Alba Carrillo y Feliciano López.