Se enfrentan ediles de Torreón por finanzas municipales

Una jornada de polémica se vivió ayer jueves en la quincuagésima segunda sesión ordinaria del Cabildo de Torreón, misma que se realizó por medios virtuales en punto de las 12:00 del mediodía.

Al llegar al análisis y votación del décimo octavo punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, la síndica de vigilancia y líder de la fracción del PRI en Cabildo, Dulce Pereda, leyó un pronunciamiento en el que acusó a la actual administración municipal de violar el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas o municipios.

Recordó que de 2019 a la fecha se tiene un acumulado de más de 234 millones de pesos en aumentos a la nómina, lo cual ha "rebasado por mucho a la inflación" que ha fluctuado entre el 3 y el 4 por ciento.

"Han tratado de justificar el aumento desmedido en el capítulo mil de Servicios Personales bajo el argumento de la contratación de 150 nuevos policías por año para la ciudad, sin embargo esos policías no existen, no están, no aparecen, lo hemos señalado constantemente, este artilugio se ha convertido en una salida fácil ante un señalamiento debidamente fundado… Se usan argumentos amañados que tratan de engañar a la ciudadanía", reclamó la edil.

VER MÁS: Parece que todo les duele: alcalde de Torreón a priistas

Dicha situación desató una ola de recriminaciones y comentarios de parte de ediles de la fracción del PAN, así lo manifestaron los regidores Eduardo González Madero, Thalía Peñaloza; la primera síndica, Sandra Mijares; e Ignacio García.

"Decir que no estamos haciendo las cosas bien... Ojalá hubieran visto o se pasearan un poquito por Seguridad Pública para que vean la diferencia de trabajo entre sus gobiernos (PRI) y nosotros (PAN). Lo que es preocupante es que este año no vamos a tener recursos del Fortaseg y sin embargo este Ayuntamiento va a continuar con la Academia de Policía, equipando y ayudando a todos los elementos… Es importante que se diga la verdad, no nada más al ahí se va y tomarlo como una politiquería barata para ver si les sale que hoy sí participaron", reclamó Thalía Peñaloza.

La situación escaló de tal forma que el alcalde Jorge Zermeño reclamó personalmente minutos más tarde a la propia síndica Dulce Pereda, a quien acusó de lanzar dichas acusaciones de desorden e irregularidades financieras por temas electorales y sin conocimiento alguno de la realidad, momento en el que la propia síndica interrumpió a Zermeño para defenderse. Al final, los temas financieros del Municipio de Torreón fueron aprobados por "mayoría" de parte del Cabildo.

Polémica

Sesión de Cabildo

*El encuentro se realizó de forma virtual el jueves al mediodía.

* La fracción del PRI señaló que existen inconsistencias entre la nómina municipal y el número de agentes de la Policía de Torreón.

* Ediles del PAN y alcalde Jorge Zermeño defendieron el ejercicio de la administración y de la tesorería municipal.