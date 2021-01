Congreso de Durango no ha retirado fuero a presidente del Poder Judicial

Durante su gira en La Laguna de Durango el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Durango, Héctor García Rodríguez, informó que existen elementos suficientes para judicializar un proceso contra el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, quien tiene una denuncia formal en su contra por un presunto desvío de recursos por más de 3 millones de pesos de lo que ya se encontraron elementos suficientes.

El presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, Esteban Calderón Rosas, fue denunciado formalmente por una barra de abogados.

El fiscal dijo que se encuentra esperando a que el Congreso del Estado le quite el fuero a Calderón Rosas para poder actuar y que lamentablemente lleva esperando desde el mes de noviembre del año pasado siendo este trámite necesario para continuar. Lamentó que situaciones políticas pudieran tener alguna injerencia en el retraso.

Dijo que fue en el mes de abril cuando la barra de abogados acudió a las oficinas de la Fiscalía a presentar 3 denuncias en contra del titular del Poder Judicial.

"Se trata de desvío de recursos públicos por poco más de 3 millones de pesos de un pago indebido otro servidor público. Esa denuncia se investigó y se integró y nosotros encontramos los elementos suficientes para que prosperara", dijo el fiscal.

Al cuestionar el motivo por el cual ya no ha avanzado esa denuncia por un desvío de más de 3 millones de pesos de recursos públicos el fiscal aseguró que están esperando a que los diputados integrantes de el Congreso del Estado lo autoricen.

"Lo que sucede es que él como otros personajes tienen una protección legal para no ser juzgado, se trata de un fuero y para que nosotros podamos actuar en contra de ellos tenemos que hacer una solicitud de juicio de procedencia ante el Congreso del Estado y fuimos el día 17 de noviembre al Congreso del Estado y presentamos dicha solicitud anexando la carpeta de investigación que tenemos en donde demostramos que hay elementos suficientes para que nosotros podamos presumir la responsabilidad de él y otra persona y que nos autoricen que se les quite el fuero para poder llevar la causa ante un juez y que se judicialice y estamos en espera de que el congreso nos resuelva. No tenemos todavía noticias", dijo García Rodríguez.

Mencionó que lamentablemente hay una tendencia de hacer las cosas que no van por la vía legal y que se da preferencia a temas políticos por encima de los legales.

El fiscal recordó que en lo particular su propio proceso en el que se encuentra es consecuencia de realizar su trabajo e incomodar a otros actores políticos que han sido denunciados por actos de corrupción.