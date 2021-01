Andy Zuno quiere transmitir la fuerza femenina en su música

El primer autógrafo que Andy Zuno recibió en su vida fue de Daniela Romo. El actor recuerda que era fan desde los cinco años, pues su mamá le inculcó el gusto por temas de artistas femeninas como Romo, Yuri, Lupita D’alessio y Rocío Durcal. Ahora que él es cantante ha buscado traer aquellos sonidos de su infancia a las nuevas generaciones.

"Tenía cinco años y mi mamá trabajaba en una empresa que hacía las contrataciones de los artistas para llevarlos a las fiestas de octubre en Guadalajara; vino Daniela Romo en una ocasión y mi mamá le pidió un autógrafo para mí. Llegó con la foto de Daniela adentro de una bolsita de papel estraza y me la dio, estaba firmada: para Andrés Daniela Romo", recordó Andy Zuno en entrevista.

Desde el año pasado el también actor emprendió un nuevo álbum musical en el que incluye canciones de mujeres de distintas generaciones, recientemente estrenó el tema "Mátame", de Daniela Romo, con el que quiere revivir las formas de interpretar historias pasionales más allá de lo explícito, característica que considera tienen los temas actuales.

"Las cosas son muy diferentes a como eran hace 30 años y de repente uno no se da cuenta. Me gusta mucho ser portavoz de música que tiene un sentido sobre todo hoy que la música está inclinada hacia otros géneros y otra manera de contar las cosas, a mí me gusta mirar hacia atrás", afirma el también actor.

"Esta canción es profundamente erótica, pero abordada desde una óptica distinta y una forma diferente de expresar, comparada con canciones demasiado burdas que hoy escuchamos. Me gusta presentarle a las nuevas generaciones temas que en su versión original quizá les parezcan viejitas, pero esta es una oportunidad de que la escuchen con un nuevo sonido o un nuevo arreglo", agregó.

Anteriormente también reinterpretó temas como "Ámame una vez más" de Amanda Miguel y "No me extraña nada", de Sasha Sokol. La intención de Zuno con este concepto musical es también enviar un mensaje de igualdad a su público.

"Me gusta mucho la idea de reinventar o darle un enfoque distinto en el momento en el que la canta un hombre, me pongo en el mismo lugar que una mujer y le quito el cliché o el tabú de que hay canciones que son permitidas o que el amor se puede contar desde cierto lugar si eres hombre o si eres mujer", afirma.

Además de seguir audicionando para nuevos proyectos de actuación, durante la pandemia se ha dedicado a terminar este nuevo álbum que espera cerrar en julio del 2021. Después de "Mátame", lanzará una canción cada mes.