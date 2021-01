Regidora del PRI denuncia a autoridades municipales en Gómez Palacio

Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía de Combate contra la Corrupción, la regidora priísta, de Gómez Palacio, María Aideé Román Zapata, denunció ser víctima de omisiones y violencia institucional por parte de autoridades municipales.

A través de un comunicado la regidora expresó que derivado de su actuación en el Ayuntamiento y las observaciones que ha realizado en el Cabildo de Gómez Palacio ha recibido represalias en su contra, como acusaciones sin sustento, negativas de información que solicita, negativas de recursos sociales y omisiones por parte del personal del Ayuntamiento.

Señala como responsables de tales acciones a la alcaldesa, Marina Vitela, al síndico Omar Castañeda y al tesorero Cuauhtémoc Estrella.

“Se me informa que por órdenes superiores no se me entregará nada, de esta forma violentan mi derecho de petición, pues todo acto de gobierno debe estar sustentado en una normativa legal y no por decisiones personales”, indicó Román.

Al respecto, el síndico municipal, Omar Castañeda, negó tales señalamientos.

"A medida que se acercan los tiempos electorales vamos a ver seguido este tipo de señalamientos que corresponden más a una estrategia política de golpeteo de algunos grupos y de algunos partidos que andan desesperados, que a otra cosa. A la regidora nadie la ha violentado ni hostigado. Todos hemos andado muy ocupados trabajando en favor de la ciudadanía y un ejemplo claro es el de la alcaldesa, Marina Vitela, que con todo lo que nos ha tocado enfrentar como administración y la caída de ingresos se ha ocupado de atender gran parte de las necesidades de la población vulnerable sobre todo en esta pandemia, esos son los temas que a nosotros nos ocupan", acotó.

El tesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella, también negó tales señalamientos y dijo que su labor principalmente es administrativa, por lo que ha estado enfocándose en cumplir las indicaciones de la alcaldesa Marina Vitela en el sentido de tener un manejo responsable de las finanzas públicas.

Dijo que de ser el caso se atenderán en su momento tales señalamientos de manera formal ante las instancias correspondientes.