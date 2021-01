Jared Leto revela que perdió su premio Oscar

Jared Leto se ha distinguido por ser una persona que sabe tomarse las cosas con calma, para prueba está cuando se enteró de la pandemia de COVID-19 a casi dos semanas de que ésta comenzó y ahora por no saber dónde está el premio Oscar que ganó.

Fue en 2014 el año que Leto ganó la codiciada estatuilla por su interpretación de “Rayon” en la película El club de los desahuciados que protagonizó a lado de Matthew McConaughey, sin embargo, el joven actor reveló que no tiene ni idea dónde se encuentra su Oscar.

En una reciente entrevista con James Corden, el conductor habló sobre la reciente mudanza del también cantante de la banda 30 Seconds To Mars y que en su cambio parecía haber perdido la estatuilla, por lo que Leto aseveró agregando que lleva desaparecida tres años.

“Descubrí que ha estado desaparecido durante tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo”, confesó el vocalista de 30 Seconds To Mars.

Jared, quien no se mostró molesto o triste en lo absoluto, dijo que espera que quien lo tenga, lo esté cuidando de la manera adecuada.

“Podría estar en alguna parte, pero todos lo han buscado por todas partes. Espero que esté en buenas manos donde sea que esté. No lo hemos visto desde hace bastante tiempo”, compartió.

Fue entonces cuando Corden le preguntó al actor si en verdad pensaba que alguien más lo tenía. Por lo que Leto respondió que era lo lógico, pues no cree que simplemente pudiera haberse ido a la basura (el Oscar).

“Creo que es una buena posibilidad, no es el tipo de cosa que alguien arroje accidentalmente a la basura. Así que espero que alguien de verdad lo esté cuidando”, expresó.

Leto también recordó la noche en que ganó el premio y dijo que como en esta situación, lo vio por unos momentos y después desapareció durante la mitad de la velada.

“Recuerdo la noche en que lo gané, se lo pasé a tanta gente. Estaba golpeado y rayado, pero la gente se divirtió tomándose fotos con él. Es bueno compartirlo, así que, con suerte, alguien lo está cuidando bien”, insistió.