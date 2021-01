Disney+ y Blue Demon Jr. le pondrán el toque 'latinx' a los superhéroes

"Blue Demon Jr. es un icono cultural mexicano y estamos deseando presentarle, junto a la mitología del luchador, a nuestros espectadores", dijo este jueves en un comunicado Rafael García, que es el vicepresidente de desarrollo en Disney Branded Television.

"Con 'Violet' (Scarlett Estévez) y su familia, tendremos también la oportunidad de presentar a una auténtica familia mexicanoestadounidense en una serie que combina humor y aventura con un giro 'latinx' único al género de los superhéroes", añadió.

Disney+, que confirmó hoy que la serie será una realidad tras superar la fase piloto, detalló que Blue Demon Jr. interpretará a una versión ficticia de sí mismo en este proyecto en el que el luchador dará vida a un superhéroe que elige a su sobrina "Violet" como sucesora.

Además de Blue Demon Jr. y de Scarlett Estévez, una joven latina que ha aparecido en cintas como Daddy's Home (2015) y series como Bunk'd, Ultra Violet & Blue Demon también contará en su elenco con Marianna Burelli, Juan Alfonso, Brandon Rossel, Zelia Ankrum y Bryan Blanco.

"¡Muy orgullosa de esta serie! Estoy deseando que todos conozcan a Ultra Violet y Blue Demon", dijo Scarlett Estévez hoy en Twitter.

So proud of this show!!! Can’t wait for y’all to meet Ultra Violet and Blue Demon. https://t.co/cov7zTgX0d