Piden cambio de titular del Sapal en Sesión de Cabildo de Lerdo

Los problemas de falta de agua en las colonias de Lerdo, que cada vez son más, fue tema en la Sesión Ordinaria de Cabildo en la que incluso se sugirió el cambio de director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal).

Fue el regidor por Acción Nacional (PAN), Ángel Luna Puente quien hizo un recuento de todas las justificaciones que se han dado al problema del desabasto, en las que ninguna se ha dado solución por completo. “Lo que necesitamos ahí es eficiencia y que me disculpe el director, con todo el respeto que me merece, si no sabe o si no puede, que se le cambie”.

Y es que el regidor, hizo referencia al comunicado del SAPAL en que se dijo que fue un ventarrón lo que ocasionó una falla en el sistema eléctrico de los pozos.

Esto luego de que vecinos del sector Quintas Lerdo denunciaran la falta de agua desde finales del año pasado. Ellos se suman a las decenas de familias del sector norponiente y oriente de la ciudad, que son atendidos por tandeo.

“¿Solamente se caen los pozos de Lerdo? y antes del aire, fue que había que meterle trabajo porque había bajado el nivel (de los pozos), y antes de la bajada de nivel habían sido 6 reparaciones de 3 pozos y antes de eso se puso a circular (el pozo de) Raymundo y antes el del Huarache y de todos modos no hay agua”, recalcó.

Ante tales cuestionamientos el alcalde Homero Martínez respondió: “Nosotros no tenemos la capacidad de poner ver o contener un ventarrón… las cuchillas que se cayeron fueron propiedad privada de la familia Herrera, no está al alcance del municipio ir y subir unas cuchillas, tiene que ser a través de CFE, entonces no fue exactamente en los pozos, fue más adentro”.

Y comentó: “La verdad si usted me dice cómo detener los ventarrones y podamos prevenir lo hacemos usted nos diga cómo”.