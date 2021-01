Organizan 'Una boda para todos' sin evento masivo en La Laguna

Para brindar certeza jurídica a la unión de parejas de la Comarca Lagunera de Durango se llevará a cabo "Una boda para todos". Con el apoyo del gobernador José Rosas Aispuro, y su esposa y presidenta del DIF estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, se dará seguimiento a esta iniciativa que año con año realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en conjunto con el Registro Civil y la Secretaría de Salud, así lo informó Ricardo Francisco Favila León, subdirector del DIF región Laguna.

Indicó que este año "Una boda para todos" se llevará a cabo con la salvedad del evento masivo, en el que se les hacía entrega a todas las parejas del acta de matrimonio, ya que la prioridad es seguir las indicaciones de las autoridades de salud. De igual forma durante las pláticas prematrimoniales se recibirá un máximo de 10 parejas en cada uno de los horarios.

Se invita a la ciudadanía que busque unirse en matrimonio de manera gratuita para aprovechar esta oportunidad que estará vigente a partir del lunes 1 de febrero hasta el viernes 26 de febrero.

Para realizar las pláticas prematrimoniales es necesario concertar una cita, ya que se estarán impartiendo de lunes a viernes de forma presencial en las oficinas del DIF Laguna, a las 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 13:00 p.m. Para quienes no les sea posible acudir podrán tomarlas los sábados de manera virtual, a través de Zoom.

Una vez concluidas las pláticas, deberán realizarse los análisis médicos prematrimoniales correspondientes en el Centro de Salud y por último acudirán al Registro Civil con todos los requisitos para formalizar la unión y se les haga entrega de su acta de matrimonio.

Los requisitos para contraer matrimonio son: constancia de asistencia a las pláticas prematrimoniales; ser mayores de 18 años; acta de nacimiento de cada uno de los contrayentes (original y copia); copia de la CURP; comprobante de domicilio (original y copia); identificación oficial (original y dos copias); análisis prenupciales: y en caso de estar embarazada, certificado de gravidez.

Para mayores informes, las parejas interesadas pueden llamar al 871-723-2605, contactarse a través de las redes sociales del DIF o acudir a las oficinas del DIF región Laguna, ubicadas en bulevar Forjadores y calle Jesús García Corona s/n, colonia Britingham, en Gómez Palacio, a un costado del Museo Acertijo.