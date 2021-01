Culiacán sigue vivo con dramática victoria

El estadounidense Michael Wing se puso el traje de héroe cuando ya había 2 outs en la novena entrada, pegó un imparable productor de la carrera con la que los Tomateros de Culiacán vencieron 4-3 anoche a los Naranjeros de Hermosillo, logrando así los Guindas mantenerse con vida en la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, que aún favorece a los sonorenses 3-2.

Los dueños de casa fueron quienes inauguraron la pizarra durante el cierre de la segunda entrada, atacando temprano al abridor naranja, Ryan Verdugo, quien permitió hit sencillo de Michael Wing, que posteriormente se robaría la segunda base. Un lanzamiento descontrolado permitió a Wing llegar hasta la tercera almohadilla, desde donde anotó la carrera "de la quiniela" gracias a rola de Alexis Wilson.

El abridor del equipo local, Juan Carlos Ramírez, no permitió daño durante el primer tercio del juego, pero en la apertura del cuarto episodio le cayeron encima los Naranjeros para anotar 3 carreras y poner nerviosos a todos los asistentes al estadio Tomateros. Con un out, Yadiel Hernández disparó hit al central y le siguió Isaac Paredes con sencillo al izquierdo, se llenaría la casa con batazo de Víctor Mendoza hacia la antesala, donde Wing cometió un costoso error en su fildeo, otorgando una gran oportunidad a los visitantes, con las bases congestionadas y con solamente un out.

4 HORAS y 4 minutos duró el juego de ayer, al que asistieron 6,638 aficionados

Aprovechó ese escenario Luis Alfonso Cruz: en la cuenta de 0 bolas y 2 strikes, "El Cochito" disparó un imparable hacia el bosque izquierdo, con lo que Hernández anotó la carrera del empate. El infortunio llegó para los Tomateros, tras un roletazo de Álex Robles a tercera base, Wing recogió la bola y tiró a segunda para el primer out, pero en su pivoteo, Ramiro Peña tiró demasiado alto hacia primera al buscar el doble play, la pelota se le escapó al inicialista y fue hasta el back stop, lo que aprovecharon Paredes y Mendoza para llegar hasta el pentágono y poner las cosas 3 a 1.

Respondieron los Guindas en el cierre de la quinta tanda acercándose con carrera anotada por Jesús Fabela.

Juego nuevo, provocaron los Tomateros en la fatídica séptima: abrió Fabela nuevamente con un doblete que sacó del juego a Verdugo, para que Marcelo Martínez entrara al relevo, inició excelente al retirar a sus dos primeros enemigos, pero Sebastián Elizalde, en un inmenso turno durante el que vio 15 pitcheos, terminó pegando hit al derecho para que Fabela timbrara la carrera del empate.

Los Naranjeros del mánager lagunero Juan Navarrete tuvieron oportunidad de adelantarse en el marcador durante el octavo capítulo, cuando colocaron corredor en tercera, con solamente un out, pero el relevista Sasagi Sánchez se las ingenió para colgar el cero, lo que después le valió para ser el pitcher ganador del juego. En el cierre del noveno capítulo, ante los pitcheos de Wilmer Ríos, los Guindas fabricaron el ataque definitivo: con un out, "El Tano" Elizalde dio hit al central, se robó segunda base y llegó a la antesala con wild pitch, pero Joey Meneses falló con rola a primera para el out número 2 y Efrén Navarro recibió la base por bolas intencional, dejando la mesa puesta a Wing, quien respondió con una línea de hit hacia el callejón del central - derecho, lo que hizo anotar a Elizalde y dejó a los Naranjeros tendidos en el terreno.

La serie se trasladará al estadio Sonora, en Hermosillo, donde se disputará el sexto juego este viernes y en caso de que sea necesario, el séptimo y definitivo se jugará el sábado.