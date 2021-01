Alberto Ocejo, contento con actuación en Santos

El torneo pasado debutó en la Liga MX. En la presente campaña ha sido titular en las tres primeras fechas con los Guerreros, por lo que Jesús Alberto Ocejo, busca la consolidación en el máximo circuito.

Y es que el artillero sonorense quiere establecerse como un referente de los Albiverdes, por lo que trabaja para conseguir esa META.

El juvenil dijo que se ha sentido bien en los juegos que ha disputado. "Los compañeros me han arropado bien, no me ha tocado meter gol, pero siempre dando el máximo para el equipo, y estamos contentos con los resultados que hemos dado, pero queremos más".

Cabe recordar que Ocejo Zazueta hizo su aparición con los laguneros en Primera División, el pasado 8 de agosto del 2020 en la Sultana del Norte ingresando como relevo en el duelo ante los Rayados del Monterrey.

"Es una responsabilidad muy grande como canterano en Santos el llegar al primer equipo", expresó ayer tras la práctica verdiblanca en el Territorio Ssantos Modelo.

Agregó que los juveniles que debutan con el conjunto de la Comarca representan varios objetivos que deben cumplir, como ser un ejemplo para los jóvenes que vienen trabajando en las demás categorías.

Ocejo es uno de los ocho elementos surgidos de las fuerzas básicas de Santos Laguna en ser debutados en el proceso del estratega Guillermo Almada, por lo que está consciente de seguir peleando por la titularidad.

GRAN EXIGENCIA

De la forma que trabaja el estratega charrúa con los jóvenes santistas, el oriundo de Hermosillo, Sonora, platicó que "Nos exige mucho, es un gran entrenador, saca lo mejor de nosotros y cada momento en que nos comenta algo, siempre es por nuestro bien".

Con poco más de 200 minutos en la cancha en el Guardianes 2021 quiere responder a la confianza recibida por todo el cuerpo técnico y directiva verdiblanca.

22 AÑOS de edad tiene Alberto Ocejo, quien ha iniciado los tres juegos del torneo.

"En los entrenamientos, en los partidos es entrar y dar lo máximo. Estar enfocados siempre con la responsabilidad que se tiene aquí en esta gran institución", mencionó el atacante.

Dejó en claro que el proceso que ha llevado en las divisiones inferiores santistas y en la Liga de Expansión MX con la Jaiba Brava le ha ayudado mucho, por lo que ha sido una experiencia grande y bonita, en la que ha crecido como jugador.

"Es una gran experiencia ahora que estoy trabajando con el primer equipo. Estamos muy unidos y tenemos muy claros los objetivos que nos hemos trazado", mientras que del partido del domingo ante América manifestó: "vamos a salir a ganar".