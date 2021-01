Analizan cierre de estados financieros de Gómez Palacio

La Comisión de Hacienda en Gómez Palacio se encuentra por terminar el análisis del mes de diciembre del 2020 y la consecuente revisión de los estados financieros del mes para cerrar el ejercicio fiscal del año pasado. Se destaca que hubo una caída en ingresos de más de 60 millones de pesos, principalmente por el impacto de la pandemia del COVID-19.

"Estamos con la revisión de los estados financieros del mes de diciembre y con esto estaremos cerrando el ejercicio del año 2020 que ha sido un año totalmente atípico derivado de la situación de la pandemia", dijo el síndico municipal y presidente de la Comisión de Hacienda, Omar Castañeda.

Explicó que la caída en los ingresos propios del Ayuntamiento en suma es de entre 60 y 70 millones de pesos de lo que se había proyectado y caso similar fueron los ingresos del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa).

"Entonces sí es una situación complicada en la que cerramos el año pasado financieramente pero gracias al plan de austeridad y el manejo efectivo que ordenó la presidenta Marina Vitela con las finanzas se pudo cumplir en tiempo y forma con diversos compromisos...En dos o tres semanas habremos de hacer un ajuste en las participaciones que nos anunciaron con una reducción de 42 millones de pesos menos, hablamos de una contracción de casi 100 millones de pesos", dijo el funcionario.

Aseguró que pese a la situación por la caída de recursos y los ajustes presupuestales a la baja, una de las prioridades que tiene la Administración municipal para este año son los programas sociales y mejorar la infraestructura urbana.

"La realidad es que el año pasado se invirtió en situaciones urgentes en el Sistema Descentralizado de Agua Potable, lo que nos permite ahora poder actuar en materia de infraestructura carretera. Sabemos que si no tienes atendido el drenaje, no puedes hacer nada arriba o no deberías hacer nada arriba, entonces nosotros esperamos que en el tema carretero y de bacheo se impulse de manera más decisiva", dijo Castañeda.

Mencionó que Gómez Palacio tiene un rezago histórico y de ahí que la ciudadanía se encuentre molesta por las condiciones en las que se encuentra el municipio en materia de infraestructura.

"A nosotros nos toca todo este rezago histórico, estuvimos en San Felipe el sábado pasado apoyando en la rehabilitación del campo de beisbol y la gente está muy molesta porque está en pésimas condiciones, no tiene drenaje, no tiene iluminación y les pregunté qué cuánto tiene así, me dicen que 30 años, la gente tiene razón y el abandono que ocurrió durante décadas a nosotros nos toca sacarlo y tratar de empezar a dar solución", acotó.