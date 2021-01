Argentino de nacimiento, mexicano por adopción

Hace muchos años dejó Buenos Aires, Argentina, con el fin de cristalizar sus sueños profesionales. Llegó a México a trabajar, y al sentirse tan bien rodeado de la calidez de la población del país y de los taquitos decidió echar raíces en esta nación.

El reconocido actor Federico Ayos comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón que se ha apropiado de México, en el buen sentido, y recalcó que aquí piensa seguir por bastante tiempo.

"Ya es mi primera patria, ya tengo mucho viviendo aquí en esta nación que, sin duda, se ha ganado mi corazón. Desde que llegué, me han salido muchas oportunidades y hoy en día sigo trabajando y entregando personajes de calidad".

Sobre su gusto por los tacos, Federico comentó que este nació desde los primeros días que se estableció en la república mexicana, sin embargo, hoy en día no los ha consumido como acostumbraba.

"Extraño muchísimo los tacos, porque les cuento que yo a veces me iba a comer taquitos a los puestos de la calle y por el contexto de la pandemia no he podido hacerlo. La gastronomía mexicana es deliciosa, pero también la argentina; cada una tiene algo que presumir".

Federico compartió que en la actualidad puede hablar con acento argentino y mexicano, sin problema, ya que su trabajo lo requería.

"Para poder trabajar en proyectos artísticos, es necesario lograr un acento neutro. Además, cuando iba a Argentina, me echaban carrilla por el acento mexicano que había logrado y cuando volvía a México me ocurría lo mismo, así que hoy en día puedo tener ambos acentos sin problema".

Federico se encuentra emocionado porque el pasado 18 de enero inició la telenovela ¿Te acuerdas de mí?, la cual sustituyó de manera positiva Imperio de mentiras, ya que ha registrado altos puntos de rating.

"Estamos muy emocionados por el recibimiento que ha tenido el melodrama. Estamos felices por todo lo que ha conllevado emprender este proyecto en una época tan complicada. Pudimos grabar en Huatulco y en Guanajuato.

"Es la primera telenovela que se estrena en este 2021 de Televisa, una de las cartas fuertes de este año. El proyecto tiene una intensidad muy particular y creo que por eso ha estado gustando a los televidentes", dijo.

En la trama de ¿Te acuerdas de mí?, producción de Carmen Armendáriz, el argentino encarna a "Gastón Cáceres", el medio hermano de "Pedro Cáceres" (Gabriel Soto).

"Es un personaje que tiene bastantes matices. Por un lado, tiene un mundo oscuro y por otro, uno muy lúdico, muy divertido. Hacer personajes que sean una montaña rusa a mí me divierte muchísimo".

Sobre la trama, Ayos informó que es una historia de muchos enredos y negocios en la que el poder y el dinero están de por medio.

"En mi caso, 'Gastón' envidia mucho a su hermano, así que le hará la vida imposible a 'Pedro' para que no se quede con 'Vera' (Fátima Molina). ¿Te acuerdas de mí? es una versión de la serie dramática turca Reinas de la noche, creada por Ozan Aksungur y Cüneyt Aysan".

Federico externó que laborar bajo el liderazgo de Carmen Armendáriz ha sido una bendición, ya que la productora se ha caracterizado por su tenacidad y responsabilidad.

"Es increíble trabajar con Carmen, todo ha sido excepcional, desde que llegamos a la fecha. Su forma de laborar es muy buena. Estoy laborando con actores increíbles, todos estamos haciendo un gran equipo de trabajo".

Federico señaló que las grabaciones del melodrama continúan, sin embargo, con medidas de sanidad más exigentes luego de que Ciudad de México volviera al semáforo rojo.

"Se agudizaron las restricciones, ya de por sí nos estábamos cuidando mucho y ahora mucho más. Se trata de cuidarse uno por uno mismo, para que a su vez, cuidemos a los demás".

Por otro lado, el histrión reveló de qué manera le ha afectado la pandemia de COVID-19 a nivel personal.

"He sido una montaña rusa en estos meses. He pasado por todos los estados. Terminé Médicos en febrero, me fui en marzo a Nueva York y al volver a México pues ya estaba la contingencia. He tratado de enfocarme en mí, que creo que eso nos pasó a todos, nos enfrentamos a nosotros mismos. He estado comiendo bien y haciendo ejercicio para fortalecer mi sistema inmunológico".

En este tiempo, Federico también se dedicó a hacer música, aunque no se encuentra en sus planes incursionar en esta rama del entretenimiento.

"Le dediqué tiempo a la música, la amo en todos sus sentidos. Empecé a tomar la batería, algo que no hacía hace tiempo y les platico que me compré un saxofón y pronto aprenderé a tocarlo. No voy a dedicarme a esto, creo que le faltaría el respeto a quienes han estudiado para esto".